Fostul premier Tudose, salvat de la moarte de fostul ministrul al Sănătății: „Bă, mă doare sub stern așa, în capul pieptului”

Eu am protestat și am zis: Bă, Nicule, mă doare sub stern așa, în capul pieptului.

Eu am protestat și am zis: Bă, Nicule, mă doare sub stern așa, în capul pieptului.

Eu am protestat și am zis: Bă, Nicule, mă doare sub stern așa, în capul pieptului.

Eu am protestat și am zis: Bă, Nicule, mă doare sub stern așa, în capul pieptului.