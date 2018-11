Tudose intervine în SCANDALUL momentului din PSD! Reacție FERMĂ după exluderea lui Țuțuianu și a lui Neacșu

Fostul premeir Mihai Tudose a reacționat imediat după ședința Comitetului Executiv al PSD, în urma căreia s-a votat excluderea din partid a lui Adrian Țuțuianu și a lui Marian Neacșu.





Tudose și-a exprimat regretul pentru această decizie, precizând că este o pierdere pentru partid.

„Orice excludere a unui coleg este o pierdere”, a spus Mihai Tudose.

CEx AL PSD. Gata, este oficial. AU CĂZUT PRIMELE CAPETE: Ţuţuianu şi Neacşu. Ultimele reacții - UPDATE

Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu au fost excluşi din PSD, în urma votului din Comitetul Executiv al social-democraţilor.

Adrian Țuțuianu a avut o primă reacție după votul de excludere, spunând că nu și-a propus niciodată să ascundă probelemele din PSD.

„Nu am văzut astăzi decât așa timid pe cineva să condamne faptul că un om este înregistrat în interiorul PSD și acele discuții care sunt totuși într-o structură de partid sunt aduse în piața publică de niște oameni care vor să strice lucrurile într-o organizație.Nu mi-am propus niciodata sa ascund anumite lucruri care nu merg. Am avut nemultumiri legate de programul de guvernare si ceea ce nu am reusit sa facem pentru damboviteni”, a spus Țuțuianu.

Pagina 1 din 1