CEx AL PSD. Gata, este oficial. AU CĂZUT PRIMELE CAPETE: Ţuţuianu şi Neacşu. Ultimele reacții - UPDATE

După ce Marian Oprisan a cerut, luni, în şedinta Comitetului Executiv al PSD, excluderea din PSD pentru Adrian Țuțuianu, Marian Neacșu şi Paul Stănescu, majoritatea social-democraţilor au susţinut prin vot demersul.





Update, ora 16:35: Adrian Ţuţuianu (53 de voturi pentru - 9 împotrivă) şi Marian Neacşu au fost excluşi din PSD în urma votului din Comitetul Executiv al social-democraţilor.

Adrian Țuțuianu a avut o primă reacție după votul de excludere, spunând că nu și-a propus niciodată să ascundă probelemele din PSD.

„Nu am văzut astăzi decât așa timid pe cineva să condamne faptul că un om este înregistrat în interiorul PSD și acele discuții care sunt totuși într-o structură de partid sunt aduse în piața publică de niște oameni care vor să strice lucrurile într-o organizație.Nu mi-am propus niciodata sa ascund anumite lucruri care nu merg. Am avut nemultumiri legate de programul de guvernare si ceea ce nu am reusit sa facem pentru damboviteni”, a spus Țuțuianu.

„Cred că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită...Rămane ca timpul sa arate daca noi am avut dreptate sau cei care au votat impotriva noastra”, a mai spus Țuțuianu.

„Vom contesta decizia la căile statutare: comisia de tică, congres și potrivit deciziei CCR, în justiție”, a precizat Țuțuianu.

La rândul său, Paul Stănescu a declarat că partidul a făcut o greșeală astăzi:

„Cred ca partidul a făcut o greșeală mare astăzi. Eu sunt lângă doi colegi care au muncit. Nu am nicio problemă cu remanierea”, a precizat Stănescu.

Ştirea iniţială: Liviu Dragnea susținea, inainte de sedinta, ca partidul va incheia socotelile cu cei care au uneltit impotriva guvernului PSD. Inaintea începerii CEx, legat de posibile excluderi din PSD, Liviu Dragnea a declarat: „Tot ce e posibil”.

„Acum o să mergem la Comitetul Executiv Naţional, unde va fi o şedinţă, din păcate, neplăcută, dar - aşa cum au spus majoritatea colegilor - necesară. Vorbim după Comitetul Executiv Naţional. O să propunem mai mulţi să închidem toată această perioadă în care colegi din partid au uneltit, au negociat pentru ca Guvernul PSD să pice. Aşa ceva nu se poate întâmpla”, a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, înaintea şedinţei CExN.

