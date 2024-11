Politica Tudose nu spune pe cine susține PSD la prezidențiale. Actuala conducere nu se dă dusă, în ciuda eșecului







Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al PSD, a spus că nu înțelege ideea de a arunca totul în aer și de a face experimente . El a mai declarat că PSD vrea să rămână la guvernare și că nu își va fa nimeni demisia. Acesta a mai zis că partidul din care face parte va anunța pe cine susține la prezidențiale după alegerile parlamentare.

Mihai Tudose se bazează pe parlamentare

„Românii vor trebui să aleagă. Înțeleg că există voturile anti sistem, dar ideea de a arunca totul în aer și de a face experimente... Electoratul e stăpân pe votul lui. E clar că peste patru ani va trebui să o luăm de la capăt. Politicile promovate de PSD nu au eșuat. Am avut o problemă cu transmiterea acestor realizări. Partidul va anunța pe cine va susține după alegerile parlamentare. Da, e un eșec, dar tragem concluzii după. Opțiunea PSD este să rămână la guvernare. Nu președintele să pensii, nu el face infrastructura. Cred că va fi o prezență de peste 50% la parlamentare”, a spus Tudose.

Marcel Ciolacu, despre demisie

Marcel Ciolacu, încă președintele PSD, a sunat-o pe Elena Lasconi ca s-o felicite, dar rivala lui nu i-a răspuns, așa că i-a trimis un mesaj. El a oferit noi detalii și despre demisie. ”Eu aseară i-am dat secretarului general demisia, astăzi, la ora 17.00, am convocat un Consiliu Politic Naţional şi o să venim, după Consiliul Politic, şi o să comunicpm decizia pe care o să o luăm. Nu vorbim despre o acceptare a demisiei, pentru că demisia este un act unilateral, am încheiat şi această discuţie”, a spus Ciolacu la sediul PSD. El a precizat că ”o să rămână alături de colegii lui, duminică, până la alegeri”.

Cine va fi noul președinte PSD

Întrebat cine va veni la şefia PSD, el a spus: ”Un coleg”. Preşedintele PSD a fost întrebat şi a cui a fost vina pentru ce s-a întâmplat la alegeri. ”A mea”, a răspuns Ciolacu. ”PSD nu va face nicio contestaţie, chiar dacă diferenţa este foarte mică, regulile dmeocraţiei şi importanţa acestui tur doi este mult mai mare decât interesele noastre personale”, a mai spus Ciolacu.