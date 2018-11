Tudorel Toader dă de pământ cu recomandările europene. „Raportul MCV are standarde duble”. Va face sau nu contestație?

Marți, Comisia Europeană a prezentat raportul anual al MCV, cu 8 noi recomandări pentru România.





Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că actele normative ale României au prioritate în raport cu recomandările europene. „Recomandarea trebuie respectată cu prioritate față de legea națională. Recomandările nu sunt obligatorii, ci standardele europene. 3-5 specialiști vin în România, recomandările lor stau la baza raportului final. Toate recomandările au rolul lor”, a spus ministrul.

Toader a declarat că Raportul MCV are „iz politic” și „dublu standard” și încă nu a spus dacă va face sau nu contestație.

Întrebat dacă Guvernul va ataca raportul la Curtea Europeană de Justiție, Tudorel Toader a spus că „nu a vorbit nimeni cu mine”.

„Respectăm standarde, dar legiferăm în limite constituționale pentru români. Raportul, în opinia mea, și îmi pare rău să o spun, de când sunt ministru al Justiției nu am lipsit de la nicio dezbatere, toate explicațiile pentru cele 12 recomandări au trecut prin filtrul de la Ministerul Justiției. De data aceasta tind să cred faptul că raportul are iz politic, are multe interese, raportul folosește standrde duble și se raporteză la obiective mișcătoare. Noi ne uităm la fiecare recomandare în parte. Să nu vă imaginați că o recomandare poate să aibă putere juridică peste legea națională, dau peste cele validate . Le luăm în considerare. Eu am mai semne de întrebare cu privire la faptul că în MCV ni s-a spus: suspendați aplicarea legilor, încetați procedurile de revocare...”, a declarat Toader.

Ministrul Justiției a spus că recomandările pentru România s-au înmulțit de la an la an. „Vă amintesc un lucru. Erau patru recomandări, ulterior, din patru au ajuns 12 recomandări, acum s-au adăugat opt, vom avea 20 de recomandări. De ce mobile, de ce standard dublu. Pentru că spre exemplu, în 2012, era o modificare la legile justiției privind competențele referitoare la acțiunea disciplinară. Era bine, a fost apreciată măsura, se raporta la judecător la procuror, ministrul Justiției avea o competență mai largă decât cea de a sesiza și era bine. Astăzi, după șase ani de zile, ministrul are doar competența de a declanșa acțiunea de a sesiza Comisia Judiciară , nu ia măsuri, se rapoortează numai față de procurori și iată că nu mai este bine. Același lucru nu poate să fie bun în 2012 și să nu fie bun în 2018. Vă mai dau un exemplu. Nu cu multă vreme în urmă, un procuror de rang înalt era numit în funcție cu aviz negativ de la Secția de procurori. Și a fost bine, nimeni nu s-a revoltat, nimeni nu s-a îngrijorat, justiția nu a fost încălcată, independența procurorilor a fost respectată. Astăzi, ni se cere nici mai mult nici mai puțin decât avizul secției de procurori a CSM-ului să devină unul obligatoriu, adică să nu trecem peste un aviz negativ, ceea ce iarăși, la interval scurt de timp, putem observa abordări diferite." a susține Toader.

NEWS ALERT! FBI, in celula Elenei Udrea! Ce s-a gasit!

Pagina 1 din 1