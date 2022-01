Tsunami în Pacific, după o majoră erupție vulcanică. Localnicii au evacuat de urgență regiunea VIDEO

Insula Tonga, din Pacific, s-a confruntat sâmbătă, 15 ianuarie, cu o mare erupție vulcanică, urmată de un tsunami care a inundat părți din capitala Nuku’alofa.

Valurile de apă au atins o înălțime de 83 de centimetri (2,7 picioare) în Nuku’alofa, potrivit Centrului de alertă pentru tsunami din Pacific, cu sediul în SUA. Momentan, nu există informații privind pagubele materiale sau victimele.

Imaginile postate pe rețelele de socializare au surprins momentul în care tsunamiul a străpuns linia de coastă și a inundat orașul.

Can literally hear the volcano eruption, sounds pretty violent. pic.twitter.com/gX6z2lSJWf

Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific a transmis că valuri mari de tsunami au fost detectate de către indicatoarele de nivel al mării în Pago Pago, capitala teritoriului american Samoa Americană, situat la aproximativ 940 de kilometri de Tonga.

Oficialii din regiunea amintită au emis inițial o alertă de tsunami și le-au spus locuitorilor să se evacueze „imediat” spre zone mai înalte. Avertizarea a fost ridicată la scurt timp după aceea.

The Tsunami Warning for American Samoa has been cancelled. https://t.co/fAonYaprwR

— NWS Bay Area (@NWSBayArea) January 15, 2022