Trupele lui Putin, lovituri asupra unui tren din Ucraina. Nouă morți și zeci de răniți

Trupele lui Vladimir Putin au lansat un nou atac major asupra regiunii Dnipropetrovsk, în sud-estul Ucrainei, soldat cu moartea a nouă persoane. Potrivit autorităților locale, bombardamentele au vizat inclusiv infrastructura civilă și au provocat rănirea a zeci de pasageri aflați într-un tren, după ce suflul exploziilor a distrus ferestrele vagoanelor.

Exploziile au spart geamurile vagoanelor de tren, iar mai mulți pasageri au fost răniți de cioburile de sticlă rezultate în urma deflagrațiilor. Aproximativ 70 de persoane, inclusiv 10 copii, au fost rănite în urma atacului, a anunțat guvernatorul regiunii. Oficialul a subliniat că numărul victimelor ar putea crește în următoarele ore.

Totodată, două persoane au fost omorâte în localitatea Samar, situată la circa 10 kilometri de Dnipro, potrivit unui comunicat al Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Right now, in the Dnipro region, assistance is being provided to everyone affected by the Russian ballistic missile strike. As of now, over 160 people have been reported injured. Tragically, 11 people have been killed. The rubble is still being cleared, so unfortunately, the… pic.twitter.com/Rs5bbTbXWb

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2025