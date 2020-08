Acum, însă, regimul comunist amenință că își va muta exercițiile în vecinătatea coastelor Taiwanului.

„Dacă Statele Unite merg mai departe, Armata Populară de Eliberare ar putea lua noi contramăsuri, inclusiv exerciții cu tiruri reale la est de insula Taiwan și aproape de Guam”, a avertizat un înalt responsabil al Partidului Comunist Chinez.

Declarația vine după vizita secretarului american pentru Sănătate și Servicii Sociale, Alex Azar, în Taiwan. Este cel mai înalt oficial american care vizitează Insula în ultimele zeci de ani, lucru care a iritat teribil Beijingul.

Ambasadorul Chinei în Marea Britanie, Liu Xiaoming, a scris joi pe Twitter:

„În chestiunea Taiwanului, oricine se joacă cu focul se va arde.”

China firmly safeguards its core interests and firmly opposes any official interaction between #US and #Taiwan. On Taiwan issue, anyone playing with fire will get burned. https://t.co/xn3GYwBmhH

— Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 12, 2020