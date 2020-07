În acest context sumbru, alegerile prezidențiale din 3 noiembrie par deja jucate, cu atât mai mult cu cât curentul anti-Trump este din ce în ce mai violent.

Și totuși… Poziția marțială a lui Donald Trump în favoarea restabilirii legii și ordinii începe încet, încet să dea roade.

Cea mai importantă organizație sindicală de poliție din Statele Unite, NAPO, care reprezintă peste o mie de asociații de poliție din întreaga țară, și-a manifestat sprijinul deschis pentru realegerea lui Trump.

Este o răsturnare de situație istorică: centrala sindicală îl susținuse la alegerile prezidențiale din 2008 și 2012 pe Barack Obama. Deci, implicit, pe vicepreședintele său, Joe Biden, actual candidat Democrat pentru Casa Albă.

Într-o scrisoare adresată lui Trump, liderul sindicatului, Michael McHale, a explicat cât de important a fost sprijinului președintelui pentru moralul trupelor de poliție, după atacurile de stradă ale manifestanților Black Lives Matter, a amenințărilor cu tăierile bugetare sau chiar cu desființarea, fapt deja produs în Minneapolis.

Trump a răspuns la scrisoarea sindicatelor din poliție în stilul său, cu un mesaj pe Twitter, în care promite că îi va „susține întotdeauna pe bărbații și femeile în albastru” și reamintind că este președintele „legii și ordinii”.

THANK YOU @NAPOpolice and their 241,000 brave law enforcement members for a FULL & COMPLETE ENDORSEMENT! I will ALWAYS back the men and women in blue, and never let you down. LAW AND ORDER will prevail! #LESM https://t.co/tJnA0EpuTR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020