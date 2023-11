O fostă avocată a lui Trump, acuzații pentru fostul președinte după înțelegerea cu procurorii

Potrivit unui analist juridic care a vorbit pentru CNN, o mărturie recentă a fostei avocate a lui Trump, Jenna Ellis, ar putea avea implicații serioase în procesul lui Donald Trump.

ABC News a obținut recent interviuri exclusive pe care Ellis le-a oferit anchetatorilor din comitatul Fulton, făcând lumină în ceea ce privește cunoștințele sale despre anchetă.

Jenna Ellis s-a întors contra lui Trump pentru o pedeapsă mai ușoară

Jenna Ellis este o avocată care a fost inițial violent anti-Trump, apoi s-a alăturat, oportunist, echipei acestuia pe când era președinte. Ea a suferit mai multe sancțiuni disciplinare și a pozat în specialist în drept constituțional, ceea ce s-a dovedit a fi o impostură, după ce anterior fusese dată afară din funcția de procuror.

Sesiunile de declarații au avut loc ca urmare a acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate de Ellis și de Sidney Powell, un susținător al lui Trump, în cazul penal de șantaj din Georgia, care a avut legătură cu eforturile de a anula rezultatele alegerilor din 2020.

Ce susține Jenna Ellis

În timpul sesiunii, Ellis a susținut că Dan Scavino, un consilier politic al lui Trump, a informat-o, la petrecerea de Crăciun de la Casa Albă din 2020, că „șeful” nu avea de gând să părăsească Casa Albă, în pofida contestațiilor juridice nereușite ale echipei sale cu privire la rezultatele alegerilor.

Potrivit lui Ellis, ea l-a informat pe Scavino în timpul petrecerii de Crăciun din 19 decembrie că, în esență, cauza lor „s-a încheiat”.

„Iar el mi-a exclamat, pe un ton plin de entuziasm: «Ei bine, nu avem nicio preocupare și nu avem nicio intenție de a pleca»”, ar fi spus Ellis despre Scavino.

„Iar eu am întrebat: «Ați putea să clarificați, vă rog?» El a declarat cu încredere: «Ei bine, șeful” – referindu-se clar la președintele Trump, toată lumea știind că „șeful” era porecla pe care o foloseam cu toții pentru el – a spus clar că în niciun caz nu va pleca». Ne-am angajat să ne menținem poziția de autoritate.”

Ea a continuat, explicând că nu înțelege clar situația. El a răspuns disprețuitor: „Nu ne pasă”.

Noi acuzații pentru Trump

Ryan Goodman, fost consilier special al Departamentului Apărării și coeditor-șef al revistei Just Security, a declarat pentru CNN că, dacă procurorii pot stabili că Trump era conștient de pierderea alegerilor și că a făcut eforturi pentru a anula rezultatele, acest lucru i-ar slăbi semnificativ cazul în Georgia. În plus, delațiunea lui Ellis către autoritățile are potențialul de a oferi un ajutor valoros în această chestiune.

„Ea prezintă o probă crucială care are o greutate semnificativă pentru procurorii atât din Georgia, cât și din Washington. Nu este necesar ca ei să stabilească acest lucru, dar dacă pot demonstra că Trump era conștient de înfrângerea sa și totuși a persistat în încercările sale de a-și păstra puterea, acesta ar fi un factor decisiv.” Se pare că jocul a ajuns la final. Și tocmai acesta este contextul conversației”, afirmă ea, potrivit BusinessInsider.