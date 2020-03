Președintele Donald Trump a glumit pe seama adversarului său politic Mitt Romney, spunând despre el că a fost „un candidat teribil la președinție”, după ce acesta a fost testat negativ pentru Coronavirus, scrie TheSun.

De asemenea, președintele SUA l-a numit pe Romney un „RINO”, adică un „republican doar cu numele”.

Politicianul din Utah a confirmat că testul său pentru Covid-19 a ieșit negativ în această dimineață.

„Astea sunt vești foarte bune! Sunt atât de fericit încât nu mai am cuvinte. Chiar dacă a fost un candidat groaznic la președinție și un și mai rău senator, el este un RINO (Republican in name only) și îmi place foarte mult de el”, a scris Donald Trump într-un mesaj pe Twitter.

Nu este pentru prima dată când Trump se amuză pe seama lui Romney, mai ales că republicanul a fost singurul senator care a votat pentru condamnarea lui Trump în timpul procesului.

În timpul unei dezbateri recente pe tema virusului chinezesc, Trump nu a părut prea afectat de faptul că Mitt Romney urma să fie testat pentru Covid-19, ba chiar a făcut o remarcă: „Dumnezeule, asta este groaznic!”.

Întrebat de jurnaliști dacă tonul său nu este cumva ironic, Trump a declarat că nu a încercat deloc să fie sarcastic cu privire la acest subiect.

Te-ar putea interesa și: