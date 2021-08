Trump, cuprins de „durere și frică” în tipul mandatului de președinte. Detaliile ascunse publicului au fost făcute publice

Donald Trump se „temea” când brav la Casa Albă după ce a fost tratat pentru o infecție severă cu SARS-Cov-2, susține nepoata sa, afirmând că expresia dureroasă de pe față fostului preșerdinte i-a amintit de bunica ei.

Donald Trump nu a îndrăznit, însă, să-și recunoască frica nici măcar în fața lui însuși, afirmă nepoata în cartea pe care se pregătește să o publice, potrivit The Guardian.

„Și-a scos masca într-o manifestare macho de invulnerabilitate”

În octombrie trecut, Donald Trump a fost externat dintr-un spital militar după trei zile de tratament și și-a făcut o întoarcere teatrală la Casa Albă.

„Imitându-l bine pe Mussolini, și-a scos masca într-o manifestare macho de invulnerabilitate”, scrie Mary Trump. „Și-a încleștat dinții, la fel cum a făcea bunica mea când era furioasă sau încerca să-și stăpânească durerea.”

„Am astm, așa că sunt extrem de conștientă de cum arată când cineva se luptă să respire. Simțea durere, îi era teamă, dar niciodată nu ar admite asta pentru nimeni – nici măcar pentru el. Pentru că, ca întotdeauna, consecințele recunoașterii vulnerabilității ar fi fost mult mai înspăimântătoare decât a fi sincer. ”

Dincolo de spectacolul dat, Trump a fost mai grav bolnav decât a admis Casa Albă la acea vreme, cu niveluri îngrijorătoare de oxigen din sânge și o problemă pulmonară asociată pneumoniei, potrivit unei știri publicate în februarie de New York Times. Unii oficiali erau chiar îngrijorați că președintele ar putea să aibă nevoie să fie ventilat mecanic.

Mary, în vârstă de 56 de ani, a devenit una dintre cele mai puternice voci critice la adresa unchiului său și spune deschis că nu-l iubește.De altfel, Mary nu are o părere mai bună nici despre alte rude. A scris despre răceala bunicului ei „sociopat” Fred, tatăl lui Donald și recunoaște sincer „Cu mult înainte ca unchiul meu să intre pe tărâmul politic, nu am recunoscut nimănui că aparțin familiei Trump ”.

Mary Trump a votat cu Hillary Clinton și Joe Biden

Mary a votat pentru Hillary Clinton la alegerile din 2016 și a vorbit ultima dată cu Donald Trump la petrecerea de ziua mătușii sale de la Casa în aprilie 2017.

În acel moment, ea spune că se afla „în cea mai proastă formă psihologică din viața mea”, scrie ea în carte, iar câteva luni mai târziu a căutat tratament la un centru din Tucson, Arizona, specializat în tulburări de stres post-traumatic. „Aș fi acolo săptămâni întregi, excavând răni vechi de zeci de ani și încercând să-mi dau seama de ce ridicarea unchiului meu Donald la Casa Albă mă lovise atât de mult.”

O nouă lovitură editorială

După succesul înregistrat cu cartea sa „Too Much and Never Enough”, care a vândut aproape un milion de exemplare în prima zi după publicare, Mary încească acum să mai dea o lovitură cu The Reckoning. De această dată, resentimentele ei sse manifestă la întreaga societate americană, Mary afirmând că este „aproape imposibil să crești ca alb în America și să nu fii rasist”. Cât despre Trump, acesta ar fi „esimptomul unei boli care a existat în corpul politic de la începuturile acestei țări”, dar care în zilele moastre a „metastazat”, scrie news.yahoo.com.