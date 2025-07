Trump, amenințări clare pentru Putin și Xi Jinping. Propaganda stângii despre liderul SUA, devoalată

Președintele american Donald Trump a dezvăluit, în cadrul unei întâlniri private cu donatorii, din 2024, că l-a avertizat pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, că va bombarda capitala Rusiei în eventualitatea unei invazii asupra Ucrainei.

Potrivit surselor, Trump le-ar fi spus participanților: „Cu Putin am fost clar: ‘Dacă pășești în Ucraina, voi bombarda Moscova. Nu am de ales.’” Deși nu este clar când ar fi avut loc discuția între cei doi lideri, fostul președinte a insistat că amenințarea a fost suficient de convingătoare pentru a-i transmite un mesaj puternic liderului rus. „El mi-a zis că nu mă crede. Dar eu știu că m-a crezut măcar 10%”, ar fi completat Trump.

‼️"I told Putin: I’ll bomb the hell out of Moscow" — leaked audio from Trump’s closed-door meeting

CNN has released an audio recording from a private 2024 dinner between Donald Trump and his campaign donors. In it, Trump recalls conversations with Vladimir Putin and Xi Jinping —… pic.twitter.com/bO43BJSW8r

— NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2025