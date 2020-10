Liviu Vârciu a povestit într-un vlog filmar pe YouTube cum Pepe, cântăreț celebru și unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, i-a furat de mai multe ori iubita, ce-i drept, când amândoi erau mai tineri.

Celebrul prezentator a precizat că asta s-a întâmplat acum 21 de ani, dar a rămas marcat de moment pentru că Pepe i-a pregătit o „surpriză” chuar de ziua lui de la acel moment.

Liviu Vârciu a povestit că în 1999 Pepe i-a furat de mai multe ori iubita îndrăznind să se prezinte la ziua de naștere a sa chiar cu fosta lui.

„Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine? Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant. Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: mai ai ceva cu doamna? M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă. Aia a fost.

Într-o săptămână venea ziua mea, o făceam la Max. Ia uite cum stăteam eu la Max așa. Cine intră la ziua mea, de mână? Pepe și cu doamna. Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine. Băi, cât tupeu să ai? Bine, mă. Nu mai am nimic cu ea, du-o, mă, acasă, pup-o în secret, nu vreau să te văd, fă ce vrei tu. A venit la ziua mea cu ea! Cu EA!”, a povestit Liviu Vârciu, nervos, pe YouTube.

Pepe a avut doar o explicație la cele întâmplate: „Eu voiam să vă împac”, a spus el în râs, în timp ce Vârciu povestea cu lux de amănunte ce l-a deranjat.

„Dormeam, 21 de ani aveam. Mă sună Pepe: Eu sunt la Club, vrea să te salute cineva. Vorbesc bla, bla, bla. Îi zic: ce cauți cu Pepe???”, a mai povestit Liviu despre o altă iubită pe care Pepe i-a „furat-o”.

Ca să termine totul într-o notă de ironie, semn că prietenia lor este mai importantă decât trecutul „aglomerat” Liviu Vârciu a făcut chiar și o glumă despre Pepe.

„Eu când făceam cunoștință cu o fată nu întrebam de zodie e sau așa. Întrebam: Bună, ai fost cu Pepe, cumva?”, a mai adăugat Vârciu, conform Cancan.