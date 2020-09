Nea Marin și soția sa se află internați la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, unde sunt tratați împotriva noului noului coronavirus.

Recent, Liviu Vârciu a postat pe contul său de Instagram o fotografie imortalizată în timp unui apel video cu Nea Marin și nevasta lui. Din imagine se poate observa că aceștia se simt foarte bine, având o stare de spirit excelentă, în ciuda faptului că au fost diagnosticați cu virusul SARS-CoV-2. Nea Marin și soția lui au sunt norocoși, însă, deoarece au o formă ușoară a bolii.

„Mă bucur că ești bine, «Tăticutule», abia aștept să ne alergăm”, a scris Liviu Vârciu în descrierea pozei postată pe Instagram. Și Nea Mărin a ținut să lase un mesaj pe rețelele de socializare, prin care a anunțat că, în ciuda infectării cu Covid-19, se simte bine.

„Există zile bune și zile rele… Dar există și zile de încercare în care mesajele frumoase, gândurile bune și iubirea celor din jur îți dau putere, energie și optimism! În ultimele zile, am primit sute si sute de mesaje de la voi toți… Mi-ar placea să vă pot răspunde fiecăruia în parte… Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pt tot ceea ce mi-a dat, pt tot ceea ce am putut face și pt tot ceea ce am să fac în continuare!

Stiți că nu obisnuiesc sa fac postări atât de lungi, sau să public prea multe din intimitatea mea…dar în momentul acesta simt că mă sufoc dacă nu o fac!!! VĂ MULȚUMESC ȘI VĂ DORESC MULTĂ SĂNĂTATE TUTUROR! Protejați-vă! Protejați-vă! Și protejați-i pe cei pe care îi iubiți!”, a scris coregraful pe pagina sa de socializare.

Nea Marin, detalii din spital

Coregraful a vorbit despre cum s-a întâmplat totul și că tratamentul pe care îl primește este pe bază de antibiotic.

„Mă simt foarte bine, n-am nicio chestie, n-am avut decât duminica trecută o temperatură de 38 şi de atunci nu am avut nimic. Dar s-a infectat un coleg de-al nostru, am zis să mă testez şi eu, m-am testat, sunt pozitiv. Am venit ieri la Matei Balş, la camera de gardă, m-am internat, sunt foarte bine. Analizele sunt bune. Mi s-a spus că luni o sa fac un CT şi dacă nu sunt modificări, o să plec acasă luni sau marţi, să mă izolez ca şi ceilalţi la domiciliu”, a declarat Nea Marin la Antena 3.