Răfuială între interlopi. S-a oferit 200.000 de euro pentru un triplu asasinat

Triplu asasinat, ordonat de un interlop din România, plătit cu 200.000 de euro. Totul ar fi pornit de la o înjurătură, potrivit lui Octavian Stoica, zis Benone Al Capone. Acesta a povestit întreaga răfuială dintre interlopii de la Roșiori. El a spus că a fost contactat de Olteanu Nicolae, zis Gardian, care i-ar fi cerut lichidarea mai multor persoane dintr-o familie rivală.

Benone spune că i s-a cerut să caute oameni care îi reducă la tăcere pe Nicolae Bușe, zis Atent, fiul acestuia Andrei și fratele lui. Crima ar fi fost comandată după ce aceștia l-ar fi înjurat pe fratele lui Gardian. Suma pusă la bătaie pentru a duce acest plan la bun sfârșit a fost de 100.000 – 200.000 de euro.

„Benone, caută-mi și mie, cumetre, niște oameni să-l omoare pe Atent, pe Gălățan (n.r. fratele lui Bușe, zis Atent) și pe băiatul lui Atent, pentru că l-au înjurat pe fiu-miu!” este mesajul pe care l-ar fi primit Benone, după cum spune chiar el, de la Gardian, potrivit Cancan.ro.

Nicolae Bușe a aflat de triplu asasinat și se teme pentru viața fiului său

Bușe a aflat de planul rivalului său, iar acum susține că nu se teme pentru viața sa, ci pentru a fiului său, un tânăr de 17 ani. El a făcut plângere penală împotriva lui Nicolae Olteanu, cel de care se simțea amenințat.

Bușe a povestit pentru sursa citată mai sus întreaga poveste. El a spus că fiica sa s-a căsătorit cu băiatul celui pe care acum îl consideră rival. Totul ar fi pornit de la o propunere pe care fratele lui Gardian i-ar fi făcut-o acestuia, iar conflictul s-a reaprins.

„Olteanu Nicolae, zis Gardian, e un mafiot! E de 30 de ani în Anglia, are diferite afaceri acolo… Ilegale… Prostituție și multe altele. I-am dat fata de noră. Apoi, vine fratele lui cu o propunere la mine, să venim cu toții acolo. A spus să venim pe garanția lui, că el ne face toate actele, dar să-i dăm 1.000 de lire sterline pe lună, timp de un an. M-am dus acolo cu toată familia mea, cu toții, frați, copii, nepoți… I-am plătit un an totul. Apoi, el a vrut să-i plătim încă un an! I-am spus că suntem rude, că i-am dat-o pe fiică-mea…

A ieșit scandal, de la vorbă la vorbă. L-am bătut. Am ajuns la Poliție, el ne-a amenințat. I-am plătit 35.000 de lire, dar el ne-a dat și la Poliție, deși ne-am înțeles. A continuat dosarul, pe furiș. Noi am plecat din Anglia”, a povestit Bușe, pentru Cancan.

Scandal cu focuri de armă între interlopii români

Nicolae Bușe spune că acesta nu este singurul scandal care are loc între ei. În urmă cu un an și jumătate, ginerele lui Bușe a murit, iar atunci a izbucnit din nou conflictul între ei. El a povestit și despre un alt incident, în care s-ar fi tras și patru gloanțe asupra unei persoane. După acest incident a aflat despre comandarea unui triplu asasinat.

„Ai mei, supărați că au fost condamnați la câte 12 ani de închisoare, după scandalul de atunci, s-au pus pe un live și l-au înjurat: vezi ce s-a întâmplat, dacă nu ai fost corect și ne-ai luat banii, ne-ai băgat la pușcărie? Iar acum intervine Octavian Stoica, zis Benone Al Capone, cuscrul lui, care s-a certat cu el, pentru că a intrat în el cu mașina, a tras patru gloanțe, nu l-au prins, și spune tot ce voia să facă Gardian, că i-a dat 100.000 sau 200.000 de euro ca să găsească oameni să mă omoare pe mine, pe fiul meu minor și pe un frate al meu.

L-a chemat la București, în Dorobanți, într-un parc, să-i ofere banii ăia ca să mă omoare. Am făcut reclamație și așteptăm. Eu vreau să stau liniștit. Mie nu mi-e frică pentru mine, sincer, dar, uite, îmi este pentru băiatul meu. Merge peste tot cu mine, nu-l mai las singur. Ei au foarte mulți bani, sunt foarte influenți la noi, acolo, în Teleorman. Mă simt în pericol”, a încheiat Nicolae Bușe.