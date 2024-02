Trimite-ți mintea în scurte vacanțe. Este adevărat, realitatea obiectivă rareori este roz. Este suficient să amintesc Pandemia, războiul de graniță, dezastrele absurde cu zeci de morți, fără de care niciun trimestru nu mai vrea să treacă. Gândurile negative generate de toate astea, plus multe altele, nu au cum să nu-și lase dâre pe sufletele și mințile noastre. Urmarea lor a fost și este una singură, iar ea ține de depresie, boală și nefericire. Om putea face ceva?

„Gândește, gândește, gândește”

„Gândește, gândește, gândește”, ni se spune de la primii pași în viață. Recent, m-am întrebat cum ar fi dacă nu aș mai procesa mental și sufletește chiar tot ceea ce se întâmplă urât în jurul meu.

Am mers chiar mai departe: „Ce o să mi se întâmple dacă nu mai gândesc la absolut nimic o clipită?” Atât de mult mă învățasem cu acest „gândește, gândește, gândește”, încât mi-a fost teamă că n-am cum să nu mai gândesc sau că reușind va urma un dezastru existențial.

Am mers mai departe cu dorința de a nu mai gândi nițel și cu o porție consistentă de concentrare, am trecut la treabă, adică la eliminarea gândurilor, rând pe rând. Complicat, însă, până la urmă, am reușit. M-am trezit, pur și simplu, la un moment dat, gol de orice gând.

A fost senzațional! Am simțit momentul ca pe o victorie fabuloasă. Voiam să mă țină așa cât mai mult, să-mi pot păstra capul întreg pe umeri și mintea toată goală de gânduri. După un timp scurt, însă, am pescuit un prim gând. „Ce bine este fără gânduri, ce bine este atunci când nu mai are cine să te tragă înapoi sau să te blocheze!”, mi-am spus.

Trimite-ți mintea în scurte vacanțe

Mai mult, subconștientul meu a ținut cont de dorința de a gândi pozitiv și a ales să păstreze doar prima parte a gândului, dată de „ce bine este”, pentru că, în continuare, au venit gânduri din același spectru pozitiv. A fost o pauză minunată, percepută de mintea mea ca o scurtă vacanță.

Astfel, am descoperit ceva deosebit de valoros. Din când în când e bine să nu mai mergi din gând în gând, atunci când șirul este din rău în mai rău. Când pățești asta, să te oprești din gândit, să tai răul, cum zice românul. Ia mintea o scurtă vacanță și revine apoi la treabă în lumină, putere și folos. Ea face negreșit, ceea ce îi ceri în mod ferm, pentru că are obiceiul să urmeze voința.

Prin urmare, citește să-ți dezvolți mintea, scrie să-ți organizezi mintea și acționează să-ți susții mintea, dar nu uita să-ți mai trimiți mintea și în vacanță. Atenție însă, nu pentru prea mult timp!