Trei zodii ar putea privi cu mai mult optimism spre finalul lunii noiembrie 2026, potrivit unei analize astrologice publicate de site-ul american YourTango. Săgetătorul, Scorpionul și Berbecul sunt semnele zodiacale pentru care perioada următoare este asociată cu mai multă claritate, îmbunătățirea relațiilor și noi perspective în plan profesional sau personal.

Interpretarea are la bază mai multe evenimente astrologice din noiembrie, printre care revenirea lui Mercur și a lui Venus la mișcarea directă, pe 13 noiembrie, și intrarea Soarelui în Săgetător, pe 22 noiembrie. Aceste momente sunt interpretate în astrologie drept simboluri ale încheierii unei perioade de reevaluare și ale deschiderii unor noi oportunități. Predicțiile astrologice nu reprezintă însă prognoze științifice și nu garantează producerea unor evenimente concrete.

Potrivit calendarului astrologic publicat de Cafe Astrology, Mercur își încheie retrogradarea pe 13 noiembrie, în timp ce Venus revine la mișcarea directă în aceeași perioadă. Cele două planete sunt asociate, în interpretările astrologice, cu comunicarea, relațiile, valorile personale și banii.

Un alt moment important este 22 noiembrie, când Soarele intră în Săgetător. În astrologia occidentală, această schimbare este legată simbolic de dorința de explorare, optimism și extinderea orizonturilor personale.

Spre finalul lunii, pe 25 noiembrie, Marte intră în Fecioară, un tranzit interpretat de astrologi prin prisma organizării, disciplinei și activităților practice. Aceste repere formează contextul predicțiilor pentru cele trei zodii menționate de YourTango.

Pentru nativii Săgetător, a doua jumătate a lunii noiembrie este asociată cu revenirea treptată la o stare de spirit mai bună. Potrivit astrologului Leslie Hale, într-un material publicat de YourTango pe 28 octombrie 2026, perioada anterioară ar fi putut aduce preocupări legate de relații, bani și decizii personale.

După 13 noiembrie, când Mercur își reia mișcarea directă, iar Venus face același lucru în aceeași perioadă, atenția se poate îndrepta către clarificarea unor situații rămase în suspensie. În interpretarea astrologică, acest interval favorizează reevaluarea relațiilor și o mai bună înțelegere a propriilor priorități.

Un alt reper este 22 noiembrie, când Soarele intră în Săgetător. Astrologii asociază acest moment cu un plus de energie, dorința de socializare și interesul pentru experiențe noi.

În plan profesional, intrarea lui Marte în Fecioară, pe 25 noiembrie, este interpretată ca un îndemn la organizare și la concentrarea asupra obiectivelor concrete. Pentru Săgetători, finalul lunii poate deveni astfel un moment potrivit pentru a-și clarifica direcția profesională și planurile pentru perioada următoare.

Scorpionul este a doua zodie menționată în analiza publicată de YourTango. Potrivit astrologului Leslie Hale, perioada de retrogradare a lui Venus și Mercur poate fi asociată cu întrebări legate de relații, bani și alegeri personale.

Venus a revenit în Balanță pe 25 octombrie, în timpul retrogradării, iar Mercur a intrat în retrogradare pe 24 octombrie. În interpretarea astrologică, aceste tranzite sunt legate de reevaluarea unor situații din trecut și de dificultățile de comunicare.

Odată cu revenirea celor două planete la mișcarea directă, pe 13 noiembrie, Scorpionii ar putea simți că anumite lucruri devin mai ușor de înțeles. Această schimbare este asociată simbolic cu o mai bună organizare a gândurilor și cu mai multă claritate în exprimarea nevoilor personale.

După 22 noiembrie, când Soarele părăsește Scorpionul și intră în Săgetător, accentul interpretării astrologice se mută către resursele materiale și stabilitatea financiară.

În plus, intrarea lui Marte în Fecioară, pe 25 noiembrie, este asociată cu intensificarea activităților sociale și profesionale. Contactele cu alte persoane, colaborările și schimbul de idei ar putea ocupa un loc important în planurile Scorpionilor spre sfârșitul lunii.

Berbecul completează lista celor trei zodii pentru care noiembrie ar putea aduce o schimbare favorabilă de perspectivă. În materialul publicat de YourTango, Leslie Hale leagă această perioadă de reevaluarea finanțelor și a relațiilor, inclusiv de încheierea unor capitole personale.

Revenirea lui Mercur și Venus la mișcarea directă, la mijlocul lunii, este interpretată ca un moment potrivit pentru clarificarea unor neînțelegeri și pentru reconsiderarea deciziilor luate anterior. În cazul Berbecilor, accentul cade și pe rolul relațiilor cu ceilalți, de la parteneriate personale până la colaborări profesionale.

Intrarea Soarelui în Săgetător, pe 22 noiembrie, este asociată cu interesul pentru învățare, călătorii și explorarea unor perspective diferite. Pentru nativii Berbec, această perioadă poate reprezenta, în interpretarea astrologică, un impuls pentru a ieși din rutina obișnuită și pentru a analiza noi posibilități.

Totodată, Jupiter se află în Leu în această perioadă, poziție pe care astrologii o asociază cu dezvoltarea relațiilor sociale, a creativității și a vieții sentimentale. Aceste influențe sunt prezentate de YourTango drept factori simbolici care ar putea contribui la o perspectivă mai optimistă asupra finalului de an.

Săgetătorul, Scorpionul și Berbecul sunt cele trei semne zodiacale evidențiate de astrologul Leslie Hale pentru finalul lunii noiembrie 2026. Interpretarea se concentrează pe claritate în relații, reevaluarea obiectivelor și deschiderea către noi experiențe.