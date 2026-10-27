Un manager interimar și două șefe de serviciu din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara au fost trimise în judecată pentru fals intelectual în formă continuată, după ce ar fi antedatat documente privind încetarea contractelor de muncă pentru 22 de angajați. Una dintre inculpate va fi judecată și pentru uz de fals în formă continuată, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată la 22 octombrie 2026. Conform anchetatorilor, faptele ar fi fost comise la 14 martie 2025, când cele trei femei ocupau funcțiile de manager interimar, șef al biroului de Resurse Umane și, respectiv, șef al serviciului Juridic.

Potrivit procurorilor, cele trei știau că era în vigoare o măsură legală care suspenda, până la 31 decembrie 2025, încetarea contractelor individuale de muncă pentru personalul contractual plătit din fonduri publice, dacă angajații îndeplineau condițiile de pensionare și aveau emisă decizia de pensionare.

Cu toate acestea, susțin anchetatorii, cele trei inculpate de la Spitalul Municipal din Timișoara ar fi semnat deciziile de încetare a contractelor pentru 22 de salariați, menționând în documente că acestea fuseseră emise la 11 martie 2025.

Data ar fi fost trecută astfel încât încetarea raporturilor de muncă să poată fi realizată în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9 din 6 martie 2025.

Anchetatorii precizează că angajații vizau continuarea activității, deși îndeplineau condițiile de pensionare.

În cazul uneia dintre inculpate, care ocupa funcția de șef al biroului de Resurse Umane, procurorii au reținut și infracțiunea de uz de fals. Aceasta ar fi depus și înregistrat în REVISAL cele 22 de decizii, cunoscând caracterul fals al documentelor, cu scopul producerii unor consecințe juridice.

Cercetările au fost efectuate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz.

Investigația a inclus audierea persoanelor vătămate și a martorilor, percheziții informatice asupra dispozitivelor ridicate de la spital, precum și percheziții la sediul unității medicale. Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.