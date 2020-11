În acest articol vei găsi trei recomandări de evenimente pe care nu trebuie să le ratezi.

Liverpool – Leicester, duel pentru primul loc în Premier League

Duminică, de la ora 21:15, va fi spectacol în Premier League. Liverpool, campioana ultimului sezon, și Leicester, actualul lider, se duelează într-un meci programat pe Anfield.

Leicester are 18 puncte după primele 8 runde și are un parcurs excelent. Liverpool a făcut trei pași greșiți în primele runde și are un punct mai puțin.

„Cormoranii” au amintiri foarte bune din meciurile cu Leicester, mai ales de la ultimul, pe care l-au câștigat în deplasare cu 4-0, în decembrie 2019. De altfel, Liverpool are șase meciuri la rând fără înfrângere în fața lui Leicester, 5 dintre acestea fiind victorii. Ultimul eșec datează din 2017, în Cupa Ligii Angliei.

Având în vedere istoricul foarte bun al lui Liverpool cu Leicester, merită încercat un pariu pe victoria trupei lui Jurgen Klopp, mai ales că Unibet are o cotă de 2.00, mai mult decât atractivă

Atletico Madrid – FC Barcelona, derby în Spania

Unul dintre cele mai așteptate meciuri din Europa este cel dintre Atletico Madrid și FC Barcelona, programat sâmbătă de la ora 22:00. Fanii fotbalului așteptau să vadă cum se va descurca Luis Suarez împotriva Barcelonei, însă acest lucru nu va fi posibil deoarece uruguayanul este indisponibil. El completează o listă lungă de accidentați de la Atletico, din care mai fac parte Carrasco, Costa, Herrera, Oblak, Savic și Vrsaljko.

Nici FC Barcelona nu o duce prea bine, ținând cont că Ansu Fati, Coutinho, Umtiti și Busquets sunt și ei accidentați.

În clasament, Atletico Madrid este pe locul 3, cu 17 puncte, iar FC Barcelona este pe 8, cu 11 puncte. Ambele echipe au câte două meciuri mai puțin disputate.

Ultimele două meciuri dintre aceste echipe au fost cu multe goluri: un 2-2 pe Camp Nou în luna iunie a acestui an și un 3-2 pentru Atletico în Supercupa programată în luna ianuarie. La ultimul meci de pe terenul lui Atletico Madrid, Barcelona s-a impus cu 1-0.

De altfel, catalanii au cinci meciuri la rând fără înfrângere pe terenul lui Atletico. Ultimul eșec datează din 2016, un 2-0 în Liga Campionilor. Totuși, în La Liga, Atletico a învins-o acasă ultima dată pe FC Barcelona în 2010.

Având în vedere că echipele vin după pauza pentru echipele naționale, sunt șanse ca meciul să fie destul de închis, jucătorii fiind destul de obosiți. Din acest motiv, pariul Total goluri sub 2.5 la o cotă de 1.85 din oferta Unibet merită încercat.

Turneul Campionilor, ultima mare competiție de tenis din acest an

La finalul acestei săptămâni vor avea loc semifinalele de la Turneul Camionilor, sâmbătă, iar o zi mai târziu este programată și finala competiției de la Londra. Meciurile pot fi urmărite la Unibet TV.

Meciurile din faza grupelor ne-au oferit deja câteva surprize importante, Rafael Nadal fiind învins de Dominic Thiem, în timp ce Novak Djokovici a pierdut în fața rusului Daniil Medvedev.

De altfel, sunt șanse foarte mari ca învingătorul de la Turneul Campionilor să fie unul din noul val. Asta și pentru că jucători precum Rafael Nadal și Novak Djokovici nu au reușit să câștige competiția în ultimii ani. Novak Djokovici are 5 titluri la Turneul Campionilor, însă ultimul datează tocmai din 2015. În schimb, Rafael Nadal nu a câștigat niciodată Turneul Campionilor, având două finale pierdute, în 2010 și 2013.

Tocmai din acest motiv, recomandarea din oferta Unibet este că Dominic Thiem va câștiga turneul la cota 4.00. Austriacul a avut un an 2020 perfect, cu o finală disputată la Australian Open și primul său Grand Slam din carieră, la US Open. De asemenea, el are de luat o revanșă, după ce anul trecut a pierdut finala Turneului Campionilor.