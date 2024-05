Monden Travis Kelce, cadou romantic pentru Taylor Swift. Ce i-a dăruit sportivul iubitei sale celebre







Travis Kelce a nu se oprește în a-și demonstra iubirea față de Taylor Swift. De această dată jucătorul NFL a ales un cadou inedit. Acesta i-a cumpărat celebrei artiste un suvenir unic . Este vorba despre un colier Derby cu potcoavă de aur și diamante în valoare de 1.495 de dolari. Obiectul a fost achiziționat de la S. R. Blackinton, o afacere de familie renumită.

Această familie este și cea care a creat trofeul Derby-ului pentru generații. Colierul cu potcoavă are o gravură specială în partea de jos, care spune: „Îți doresc mult noroc”. Se pare că Travis a surprins-o pe Taylor cu obiectul când a zburat la Paris, pentru a i se alătura într-una dintre escalele ei din Europa.

Cadou cu diamante

Susanne Blackinton-Juaire și fiica ei, Skyla Blackinton, coproprietarele companiei, au fost cele care au dat detalii despre cadoul inedit. Piesa este o ediție limitată, realizată din aur de 14 karate, provenit din producția de trofee Kentucky Derby. Cadul a fost special, pentru că artista nu a putut să participe la eveniment pentru a se concentra pe pregătirile ei pentru turneul Eras.

„Familia noastră face trofeul din 1975 și am aflat că va fi acolo. Pentru că a fost un an decisiv pentru amândoi, am vrut să le facem cadou câteva piese foarte speciale”, a spus duoul mamă-fiică. „A fost super amabil și recunoscător!”, au adăugat ele.

A pierdut bani la pariuri

Cert este că Travis Kelce nu a câștigat nimic la derby, ba chiar a pierdut o sumă cu șase cifre la un pariu. Chiar și așa probabil că averea lui Kelce nu a fost foarte afectată.

Nu de alta, dar relația cu taylor Swift i-a băgat foarte mulți bani în buzunar. Ultimul beneficiu din această relație a fost contractul record cu NFL pe care l-a semnat recent. Drept urmare paguba cu siguranță nu i-a făcut gaură în buzunar.