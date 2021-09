Transilvania prinsă în menghină (IV). Cât costă pamântul mustind de sângele românilor spintecați, la Ip și Trăznea?

La Sângeorgiu de Pădure a fost construită o clădire cu două niveluri pe un teren donat de către primăria localităţii. Acesta găzduieşte două grupe de grădiniţe şi două grupe de creşă. Imobilul de 550 de metri pătraţi, gândit pentru patruzeci de copii de grădiniţă şi treizeci de copii de creşă a costat 196 de milioane deforinţi (aprox. 560 000 de euro). La Miercurea Nirajului a fost ridicată o creşă în care au loc două grupe de copii. Nouă clădire are 348 de metri pătraţi şi a costat 140 de milioane deforinţi (aprox. 400 000 de euro). Eparhia Reformată din Ardeal a solicitat ajutorul statului maghiar pentru construirea unei creşe şi a unei grădiniţe, iar ajutorul cerut a fost acordat, a spus preotul Béla Kató. A menţionat şi faptul că noul guvern al României a lansat, de asemenea, un program de dezvoltare a unor creşe, “însă, aşa cum se vede, pot interveni multe lucruri”, a punctat episcopul, referindu-se la criza guvernamentală de la Bucureşti.

În opinia primarului oraşului Sângeorgiu de Pădure, Attila Zoltán Csibi, cheia unei vieţi fericite şi satisfăcătoare este aceea ca în procesul de învăţământ să ai parte de bucurie, iar noua creşă şi grădiniţă oferă această posibilitate, a spus Réka Brendus, şef de departament în cadrul Secretariatului de Stat pentru Politicile Naţionale din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei.

Am spicuit mai jos din presă și din materiale de pe diverse site-uri, a mărturiilor și faptelor petrecute în ultimii ani, observând amar, că Bucureștiul nu s-a arătat sensibilizat de această temă. Realitatea expusă mai jos, ne poate edifica în legătură cu ceeace se petrece de fapt, în Transilvania.

Mai mult, o rezoluția în sprijinul inițiativei maghiare Minority SafePack a trecut, în Parlamentul European, inclusiv cu voturile eurodeputaților de la USR-PLUS. Iniţiativa civică europeană privind drepturile minorităţilor este, de fapt, un instrument al politicii naţionalist-revizioniste a regimului Viktor Orban, pentru a obţine noi privilegii pentru minoritatea maghiară din statele învecinate Ungariei, inclusiv autonomia de facto a Ţinutului Secuiesc.

„La graniţa cu România, în Ungaria, dar şi prin Munţii Ciucului, pentru că există în toate o legătură, pădurile sunt pline de grupări paramilitare, instruite pentru lupte urbane”, de gherilă, o întreagă armată gata de luptă, sub comanda unor comandanţi ai „Gărzii Maghiare”, a „Plutonului Secuiesc «Wass Albert»”, cu largul sprijin al Frontului Naţional Maghiar (Magyar Nemzeti Arcvonal – MNA).

Deci, aşa ceva există!

Cei care, la 10 martie 2014, la Târgu-Mureş defilau, ca membri ai Gărzii Maghiare (Magyar Gárda), interzisă, prin lege, în Ungaria (dar nu şi în România!), scoteau săbii, aruncau petarde, îmbrânceau jandarmii, expresie a educaţiei „civismului” şi a „europenismului” lor, au mai dat un semnal, cât se poate de concludent, al intenţiilor pe care le au.

Un semnal clar că extremiştii maghiari, tot mai agresivi şi mai sfidători, unii dintre ei declaraţi membri ai organizaţiei paramilitare din Tabăra Tineretului Maghiar din Ardeal, de la Joseni (Harghita), îşi dau arama de faţă, în modul cel mai provocator şi duşmănos al neorevizionismului unguresc. În spatele tuturor acestor mişcări extremiste, şovine, antiromâneşti, se află mişcarea paramilitară „Nemzeti Õrsereg Hagyományõrzõ és Polgárõr Egyesület” din Ungaria, care se autointitulează „gardă patriotică păstrătoare de tradiţii militare”, tocmai pentru a deruta. Cine este, de fapt, şi ce reprezintă această organizaţie?

Este „continuatoarea, sub alt nume, a Gărzii Maghiare, interzisă în Ungaria, ca mişcare de extremă dreaptă”. La tabăra care a avut loc în Harghita a fost prezent şi Vona Gabor, fostul şef al Gărzii Maghiare, liderul actual al partidului de factură nazistă Jobbik, o tabără „cu uniforme militare, cu demonstraţii de forţă”, tabără „dedicată autonomiei teritoriale”.

Din păcate, iată, România a devenit loc al exerciţiilor militare pentru aceşti „extremişti de inspiraţie nazistă”, conform unor scenarii rocamboleşti, cu ameninţări făţişe „la adresa integrităţii statale a României, cu forme tot mai ameninţătoare”. Moment în care nu putem să nu ne amintim de cererea lui Tõkés László, şi el la dispoziţia şi la serviciile Budapestei, privind punerea Transilvaniei sub protectoratul Ungariei! Or, asta nu mai este o glumă! Dar Statul român și politicienii care au depus jurământ de credință patriei noastre nu au răspuns, din nou, în nici un fel.

Ce urmăresc aceste forţe paramilitare maghiare din România? Printr-un declarat „ordin de luptă”, ei doresc refacerea himerei Ungariei Mari. Se fac recrutări, în urma semnării unui act, „prin care cel recrutat se obligă să nu divulge secretele interne”. După o anumită monitorizare, persoanele recrutate de Garda Maghiară – Plutonul Secuiesc „Was Albert”, o subunitate de la Gyõr, sunt testate, iar după instrucţie depun jurământul pe sfânta coroană ungară.

De menţionat că „încorporările sunt făcute de către ofiţerul recrutor Csibi Barna (nomina odiosa), instruit de către superiorii lui din Ungaria”. Recrutări făcute pe baza unei adeziuni completate de candidat, în conformitate cu mai multe chestionare din care să reiasă dacă ei „dispun de bocanci negri, pantaloni de instrucţie, cămaşă albă, vestă şi şapcă”, dacă „au făcut armata, ce grad şi la ce armă”, încheindu-se totul cu următorul angajament: „Iau la cunoştinţă că încălcarea prezentei adeziuni duce la excluderea mea, imediată, din Grada Maghiară”.

De necontestat este faptul că principalul scop, de ei urmărit, este autonomia teritorială, pe criterii etnice, a aşa-zisului Ţinut Secuiesc. Pentru realizarea acestui scop, s-au făcut antrenamente de luptă chiar în spatele Liceului „Gabor Aron”, precum şi în munţi, la Valea Uzului, sub comanda instructorului Arpad Magyarosy, locul în care se află acel cimitir al soldaţilor români, maghiari şi germani, căzuţi în Primul Război Mondial, unde locurile de veşnică odihnă ale militarilor români au fost profanate.

Acolo, în luna august din fiecare an, au loc comemorări la care participă militari din Ungaria, acolo, în zonele greu accesibile, pe vârful Mădăras (1.801 metri), membrii Gărzii Maghiare se antrenează, marcându-şi locul prin „cruci apostolice”, cu însemne şi hărţi ale Ungariei.

Împotriva cui se manifestă şi se pregătesc ei? În primul rând împotriva unităţii statale a României şi a Tratatului de Pace de la Trianon, din 4 iunie 1920, după ce Ungaria era învinsă de Puterile Aliate, în Primul Război Mondial, ca „stat succesor al Imperiului Austro-Ungar.” Adepţi ai strategiei „paşilor mici”, liderii Uniunii Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate a propus Consiliului Local din Miercurea Ciuc „ca la intrările în localităţi să fie amplasate indicatoare în limba «runic-secuiască», iniţiativă aprobată şi pusă în aplicare, imediat, prin hotărâre.

Se ştie că, de fiecare dată, Uniunea Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate (HVIM) şi Tinerii Maghiari din Transilvania (EMI) au sprijinit, cu entuziasm, acţiunile Gărzii Maghiare – Plutonul Wass Albert, fraternizând cu acţiunile acesteia! Sunt organizaţii revizioniste care militează, virulent, pentru refacerea Ungariei Mari, organizaţii periculoase „prin scopurile propuse şi radicalismul cu care militează pentru anularea Tratatului de la Trianon şi, implicit, pentru Ungaria celor 64 de Comitate.

„HVIM are sediul la Budapesta, liderul Uniunii Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate fiind Toroczkay Lászlo, originar din România, care a făcut recrutări în Ardeal, având centrul la Odorheiu Secuiesc, ins cu interdicţii de intrare în România, Slovacia şi Canada, care şi-a făcut ucenicia sub îndrumarea unui adept al organizaţiei IRA irlandeze. Liderii HVIM sunt Petre Waum (ospătar de meserie) şi Czõcs Csongor, fost student al Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc.

Cam asta este situația, asupra căreia liderii noștri politici au închis ochii. Din ceeace am aflat, serviciile specializate au informat asupra tuturor acestor acțiuni, însă decidenții au hotărât abandonarea teritoriului transilvan. Așa s-a ajuns la această co-guvernare odioasă, pe care o vedem astăzi în Transilvania. Cum a fost posibil ? se vor întreba cetățenii onești, la citirea acestor rânduri.

Dacă ne vom aminti cu câtă ușurință am trecut peste încercările unor vânzători de țară de a ne distruge tot ce este românesc, tot ce duce cu gândul la istorie, obiceiuri, familie și valori, credință, avem deja o parte a răspunsului. Toate acestea au început cu Traian Băsescu. Cu gașca lui de ho ți și intelectuali. Ei au fost primii care au înfipt cuțitele în spiritul și valorile românești, predând apoi ștafeta celor de teapa unui Barna, Cioloș, Drulă sau Voiculescu.

Ei sunt cei care continuă azi ”opera” de distrugere a poporului român, a familiei tradiționale, a înstrăinării economiei românești. Toate aceste fapte pot fi regăsite în detaliu pe site-urile ziarelor românești din zonă, sau a ale organizațiilor civice, care semnalează de mult aceste situații, fără ca vreun politician de la vârful puterii să dea vreun semn că i-ar interesa aceste realități.

Norocul nostru este acela că, împotriva tuturor eforturilor, încă nu s-a reușit (încă!) distrugerea celei mai tragice și valoroase imagini a conștiinței și a spiritului românesc în fața istoriei, Mihai Eminescu, deși a fost jertfit, asasinat, în mod odios… Se încearcă pe toate căile o a doua ucidere a lui. Nimeni, în afară de Mihai Eminescu n-a avut tăria și curajul să scrie o frază ca aceasta: ”Trebuie să știm precis și să le spunem răspicat, cu voința de a corecta cu orice preț, prin orice mijloc,nedreptatea istoriei față de noi… Dacă în trecut ni s-a impus o istorie, în viitor să ne-o facem noi.”

Avea să plătească scump această frază… ”Eminescu este prima jertfă politică pe altarul Daciei Mari! ” – scrie într-un studiu, profesorul Aurel V. David. Fapta odioasă comisă împotriva lui Eminescu este confirmată, în primul rând, de modul în care a fost acoperită oficial, în stil balcanic. Eminescu a fost internat de către dr. Alexandru Suțu la ”Caritatea”, punându-i-se falsul diagnostic de „alcoolism și sifilis. Deci, agresiunea împotriva lui Eminescu a fost acoperită de un certificat medical”.

Nu mă miră că se găsesc azi cetracați dispuși să-i anihileze pe cei care se pronunță împotriva ”noii resetări” useristo-marxiste a României. Fiindcă se întâmplau aceleași lucruri care se întâmplă – aducând situațiile la zi -, și acum. „Al Vlahuță, în conferința ”Curentul Eminescu spunea clar: ”Într-o țară cu atâtea nulități triumfătoare, un poet atât de mare și cinstit ca Eminescu nu putea să moară decât într-un spital de nebuni!”

Un cunoscut ziarist român ținut să reamintească într-un text recent publicat, faptul că tânăra revelație a tenisului este româncă doar după tată. Mama are origini în China, ea Emma s-a născut în Canda și de la doi ani locuiește în Marea Britanie. „Să nu mai facem astfel de apropieri, – ne sfătuiește celebrul ziarist -, cu Hagi, cu Simona Halep și cu Emma Răducanu. Sigur că da, o iubim, dar haideți s-o iubim pentru ce joacă, pentru cum este ea ca om.

Am fost oripilat citind o așa enormitate… Eu, dimpotrivă, mă simt legat de toți cei pomeniți mai sus. Prin sânge. Bucuriile și realizările lor de excepție pulsează și în sângele meu, iar înfrângerile lor zvâcnesc și în sângele meu. Îi iubesc pentru că mă fac să fiu mândru că cineva care are sânge de român, ca și mine, are talent și joacă și câștigă. Mândria și bucuria, tristețea și dezamăgirea lor, sunt și în sângele meu, de român… Eu îi iubesc în primul rând, pentru că sunt români. Fie că joacă mai bine sau mai puțin bine.

Sunt ”ai mei” și îi port în inimă. Ma simt legat prin sange de cei uciși de forțele de ocupație maghiare la Ip și Trăznea, așa cum mă simt legat prin sânge cu campioana noastră Emma Răducanu.

M-am întrebat și voi încerca să aflu cât costă metrul de pământ la IP și TRĂZNEA, și în locurile din Transilvania, unde au fost uciși, în mod bestial, români.

N-am nici o îndoială că asupra proprietarilor, o mașinărie gigantică, avându-l în frunte pe Ludovic Orban și pe omul lui de încredere, ministrul Oros, (cel care a gândit și promovat legea prin care pământul românesc se poate vinde Statului Maghiar, sau oricărui samsar din străinătate!), se vor face presiuni să-și vândă pământul. Mașinăria care se numește Ministerul Agriculturii este cea prin care s-a reușit sărăcirea și batjocorirea bieților agricultori români.

Voi încerca, în săptămânile care urmează să iau legătura cu prieteni ai mei, care înțeleg situația disperată a Transilvaniei. Ca și mine, majoritatea prietenilor mei nu avem bani strânși, puși de-o parte. Dar poate că am dona o sumă, îndemnând și alți români mai cu stare, să adunăm banii pentru ca cei ce le au azi în posesie să nu fie nevoiți să le vândă, de foame. Aceste pământuri să fie cumpărate de România, prin cetățenii ei onești, urmând ca măcar pământurile pe care sângele de jertfă al martirilor noștri încă nu s-a uscat bine, să rămână al României.