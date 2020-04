Impresarul Ioan Becali nu crede că prețul lui Coman se va mișcora după pandemie.

Ioan Becali: ”Nu știu cât de serioasă a fost oferta lor. Sunt jucători urmăriți. Este important ca ei să revină în activitate și să facă o figură frumoasă în Europa. Odată ajunși acolo, am putea să avem oferte serioase. Dacă americanii acceptau oferta clubului și a jucătorului, Coman era acolo. Sperăm să revină, dar nu știu cât de serioasă a fost oferta lor.

Era un contract bun pentru el, până la 25 de ani, apoi putea să rămână liber. Nu cred că o să scadă cota lui. Gigi riscă să câștige, așa a făcut mereu. Așa a câștigat sume mari, și a pierdut sume mici. Mai așteptați un an și jumătate și vom putea vorbi și despre transferuri pe bani multi”, a spus Ioan Becali.

El le-a făcut o propunere celor de la Orlando, de 9 milioane de euro, pentru 60% din jucător, și așteaptă ca americanii să revină cu un răspuns. Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar săptămâna viitoare, după cum notează cei de la theroarpod.com.

„Din câte se pare, Orlando a ajuns deja la un acord pe 4 ani cu jucătorul, pentru un salariu de 1.000.000 de dolari pe an, dar oferta inițială a celor de la City a fost sub pretențiile lui Becali”, scrie sursa citată.

iComan a împlinit zilele trecute 22 de an și are conform transfermarkt.com o cotă de piață de 5,4 milioane de euro. Fotbalistul FCSB are și 3 meciuri la naționala de seniori a României.

Nicolae Dică, fostul jucător și antrenor de la FCSB, crede că „perla” lui Gigi Becali ar putea să joace într-un campionat mult mai valoros decât cel al Statelor Unite.

„Cred că, din punct de vedere material, probabil e foarte bine. Dar la cum îl ştiu pe Coman, cred că el poate juca într-un campionat din Europa mult mai puternic, Spania, Germania, Anglia. Cred că ar face faţă acum”, a spus Dică, la Digi Sport.

