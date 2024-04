Politica Băsescu și Vanghelie, ceartă în direct: Vedeți ce spuneți, că am înregistrări







Traian Băsescu și Marian Vanghelie s-au certat în direct la TV, iar acuzațiile sunt neașteptate, având în vedere că în urmă cu ani de zile cei doi au avut o relația cordială ba, chiar una de prietenie, potrivit dezvăluirilor făcute de fostul primar al Sectorului 5.

Un schimb tensionat de replici a avut loc între un fost președinte și un fost primar de sector. Marian Vanghelie l-a atacat pe Traian Băsescu, în timpul unei transmisiuni live de la Realitatea Plus, acuzându-l pe fostul șef de stat că este responsabilul și promotorul statului paralel.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a intervenit pentru a-și exprima punctul de vedere și a răspunde acuzațiilor lui Marian Vanghelie, care îl acuzase că ar fi creat și susținut statul paralel.

Întrebări cu substrat pentru Traian Băsescu

Drept răspuns, fostul edil al sectorului 5 a lansat o serie de întrebări retorice, dar cu substrat.

„Domnule președinte, dar când mă primeați la dumneavoastră acasă, de ce mă primeați? Și atunci erați președintele țării. Pentru că eu...vă zic un singur lucru. Vedeți ce spuneți că am înregistrări cu dumneavoastră”.

„Poți să ai absolut toate înregistrările cu mine, Vanghelie. O să iasă la lumină!”, i-a răspuns Traian Băsescu.

Marian Vanghelie a continuat să insiste, ridicând tonul și avertizându-l pe Traian Băsescu despre o discuție pe care au avut-o „lunea dimineața”, moment în care fostul președinte a închis telefonul în timpul transmisiunii în direct.

Marian Vanghelie şi-a depus candidatura ca independent la Primăria Sectorului 5

Luni, Marian Vanghelie și-a înregistrat candidatura ca independent pentru Primăria Sectorului 5. El a subliniat că va acorda o atenție deosebită domeniului educației, evidențiind că situația din școlile din Sectorul 5 nu a fost niciodată văzută anterior, nici măcar înainte de 1989.

„Nu a fost niciodată, nici în 1989 nu a fost în Sectorul 5 ceea ce se întâmplă acum. Avem 10 unităţi (de învăţământ - n.r.) închise, avem peste 20 de unităţi la care curg de la toaletele de sus prin clase. Credeţi-mă, când am venit primar nu era aşa ceva. Am schimbat învăţământul. Acum (...) ceea ce promit şi ceea ce vreau să fac, începând de la educaţie, care trebuie să fie punctul numărul 1, nu numai pentru Primăria Sectorului 5, ci pentru toată România, învăţământul în acest moment să-l ducem la standarde cele mai mari din lume. O să fim un exemplu şi pentru alte ţări din Europa şi pentru tot ceea ce vrem să facem pentru copiii noştri. Acesta este motivul pentru care mi-am depus candidatura. Am stat şi m-am gândit mult: să o depun, să n-o depun, cum se interpretează, ce se poate zice", a afirmat Vanghelie.

Ce planuri are pentru Sectorul 5

Printre planurile lui Marian Vanghelie în calitate de edil al Sectorului 5 se numără reabilitarea a 600 de blocuri din sector.

„Astăzi n-am să vorbesc nimic urât despre contracandidaţii mei, că nu e momentul. Vreau să vă mai explic decât câteva lucruri: am făcut 600 de blocuri din 1.200 de blocuri izolare termică, în opt ani de zile s-au făcut 40 de blocuri. Eu le promit oamenilor că în doi ani termin diferenţa de încă 600 de blocuri. Şi vă spun cu argumente. Am avut 120 de şantiere, când am băgat pe 500 de străzi şi pe 600 de blocuri schelele într-un an şi jumătate. Deci, din 700 de străzi am făcut 650 de străzi apă, canal şi asfalt. N-au putut să se termine în cele 50 de străzi şi vorbim de opt ani de zile", a adăugat Vanghelie.