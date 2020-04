Acolo sunt şi urmaşii lui Brătianu; Cristian Buican: Gabriel Pirtea și Laurențiu Leoreanu”, a spus Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a explicat că adoptarea tacită în Camera Deputaţilor a proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc „va fi un punct extrem de negru în istoria Parlamentului”.

„Ce a făcut preşedintele este incorect şi nu poate fi credibil. Preşedintele trebuia să îi averzizeze pe toţi. PNL-ul nu poate să spună că nu a ştiut. Pur şi simplu au tăcut şi unii şi alţii din dorinţa de a beneficia de bunăvoinţa UDMR-ului”, a precizat fostul preşedinte.

Unde se tunde Traian Băsescu

În legătură cu tunsoarea preşedintelui Iohannis, fostul preşedinte a comentat: „Doamnă nu vedeţi că eu am ajuns să am plete? Mai e puţin şi o să-mi stea părul vâlvoi pentru că nu am unde mă tunde, dar, o să-mi iau inima în dinţi, n-o să stau până la 15 mai, şi mă dau pe mâna soţiei, asta e”, a spus Traian Băsescu.

„Şi, dacă nu reuşeşte, la cât de puţin păr am o să mă tund la zero pe laterale. Decât să apar ciopârţit mai bine mă tund de tot”.

Întrebat dacă ar trebui să revină viaţa la normal, fostul preşedinte a răspuns: „Nu are cum. Viaţa noastră nu va mai reveni la normal niciodată, pentru că am intrat în altă epocă. Acest virus va da bătăi de cap vreo doi ani. Până când nu va fi un vaccin pentru populatia globului nu vom mai avea viaţa de altă dată. La ora asta nu avem un tratament standardizat”, a concluzionat fostul preşedinte al României.