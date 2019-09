Traian Băsescu a oferit prima reacție după ce Curtea de Apel București a decis că fostul președinte al României a colaborat cu Securitatea.

„Voi contesta decizia. Știu ce am făcut și nu cred că ce am facut eu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea, mai ales că este vorba de documente din Institutul de Marină, când insitutia care se ocupa de noi erau contrainformații militare. La 21 de ani, habar nu aveam că sunt parte a Securității.

Nu aș intra în detalii decât după ce va fi o decizie definitivă. Pentru mine este o oarecare amărăciune, după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securității și le-am transferat către CNSAS, acum să am asemenea verdict. Voi încerca să merg până la capăt, urmând toate drepturile constiuționale.

Nu m-am interesat niciodată să văd dacă este ceva cu numele meu în arhive. Nu am avut legături ilegale cu Securitatea”, a declarat Băsescu la Digi 24.

Traian Băsescu poate contesta decizia

Traian Băsescu a fost colaborator al Securității pe vremea comunismului – Aceasta este decizia Curții de Apel din București de vineri, în urma acțiunii Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de Băsescu în termen de 15 zile.

Mircea Dinescu, fost membru al CNSAS este ferm convins că decizia magistraților de la Curtea de Apel este corectă.

„Trebuie să recunosc că pe vremea când eram la CNSAS, nu am putut să dăm un verdict de o asemenea gravitate, că Băsescu nu avea la CNSAS decât o copertă și o foaie unde scria că elevul de marină Băsescu ar fi fost informator. Dar nu aveam niciun document. La CNSAS s-a intrat cu batoza acolo, au rămas doar niste coperți. S-a facut trafic cu dosare de politicieni, pentru a-i scăpa de acest verdict”, a declarat Mircea Dinescu, fost membru CNSAS la Digi 24.

De-a lungul timpului, Traian Băsescu a negat vehement faptul că a colaborat cu Securitatea.

