Tragerea loto, 13 octombrie. Premiile puse în joc la fiecare categorie

Tragerea loto, 13 octombrie. Duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 octombrie, Loteria Română a acordat aproximativ 19.800 de câştiguri în valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.

Tragerea loto, 13 octombrie

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 36,9 milioane de lei (peste 7,41 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 10,37 milioane de lei (peste 2,08 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,5 milioane de lei (aproximativ 302.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 77.100 de lei (aproximativ 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 222.116 de lei (peste 44.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 16.400 de lei.

La tragerea NOROC s-a câştigat premiul la categoria a II-a în valoare de 165.860,10 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Braşov.

Rezultatele Loto din 10 octombrie

Rezultate la Loto 5 din 40 joi 10 octombrie 2024: 1, 9, 34, 6, 23, 35

Rezultate Loto la Super Noroc joi 10 octombrie 2024: 9 6 4 0 0 7

Rezultate Loto la Noroc joi 10 octombrie 2024: 2 4 0 1 8 6 4

Rezultate Loto la Joker joi 10 octombrie 2024: 19, 4, 22, 12, 35 + 8

Rezultate Loto la Noroc Plus joi 10 octombrie 2024: 0 0 1 3 5 0

Rezultate la Loto 6 din 49 joi 10 octombrie 2024: 3, 1, 25, 14, 38, 22

Ce premii s-au câștigat

La tragerea Loto 5/40 s-au castigat 34 de premii la categoria III in valoare de 732,96 lei. La tragerea Super Noroc s-au castigat trei premii la categoria III in valoare de 635,86 de lei.La tragerea Noroc s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 165.860,10 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov.

La tragerile loto din 6 octombrie Loteria Română a acordat peste 24.250 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.