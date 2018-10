TRAGEDIE pentru un suporter RUS. Urmări GRAVE după accidentul de la metrou, înainte de meciul dintre ȚSKA Moscova și AS ROMA. Video

Una din scările rulante ce ducea spre peron a început brusc să coboare cu o viteză mult mai mare decât cea normală și oamenii s-au călcat în picioare la capătul ei.

În panica generală și din cauza treptelor defectate s-au rănit 25 de fani, dintre care 7 grav, unuia trebuind să i se amputeze piciorul fracturat și prins în scară. Martorii susțin că rușii beți au dansat, au cântat și au sărit în număr mare pe scară, dovadă fiind zecile de sticle de bere și cioburile găsite la locul tragediei.

Video shows escalator in Rome metro station breaking, speeding people down incline and piling them onto each other, injuring 20 people. pic.twitter.com/lhoNstj2Cv — NBC News (@NBCNews) 24 octombrie 2018