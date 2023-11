Tragedie pe stadion. Un fost jucător de fotbal a murit pe gazon

Tragedie pe stadion la meciul de fotbal dintre echipele Egnatia și Partizan, din campionatul Albaniei. Fotbalistul Raphael Dwamena a murit la doar 28 de ani, după ce s-a prăbușit pe teren.

Medicii care au încercat să-l ajute au fost nevoiți să renunțe, dat fiind că acesta nu și-a revenit.

Cauza decesului ar fi fost problemele cardiace pe care le avea jucătorul. Acestea erau cunoscute și de oficialii clubului la care evolua, Egnatia. Doar că fotbalistul a dat semnătură că va juca, indiferent de consecințe.

Raphael Dwamena, who was a striker for Albanian side KF Egnatia, tragically passed away during a match today.

All sporting & football events were cancelled in Albania following the tragic death. RIP, Raphael… 🙏❤️ pic.twitter.com/YdlYCYUIHL

