International Tragedie în SUA. O familie celebră de muzicieni, moartă într-un accident aviatic







Statele Unite. În urma unui accident aviatic produs vineri în statul Wyoming, o celebră familie de muzicieni a murit.

Tragedie în SUA. O familie celebră a murit într-un accident aviatic

Un accident aviatic a avut loc vineri în Wyoming, în urma căruia și-au pierdut viața trei membri ai trupei The Nelons, una dintre cele mai apreciate familii de muzică gospel din America. Aceștia se aflau în drum spre Alaska pentru a participa la o croazieră.

Tragedia a fost confirmată de Autumn Nelon Streetman, care a anunțat că părinții săi, Jason și Kelly Nelon Clark, sora sa, Amber, cumnatul său, Nathan, precum și prietenii lor apropiați, Melodi Hodges și Larry și Melissa Haynie, au fost implicați în accident.

„După cum mulți dintre voi ați auzit până acum, tatăl și mama mea, Jason și Kelly Nelon Clark, împreună cu sora mea, Amber, și cumnatul meu, Nathan, precum și dragii noștri prieteni Melodi Hodges, Larry și Melissa Haynie, au fost implicați într-un tragic accident de avion vineri", a declarat Autumn Nelon Streetman într-un comunicat citat de The Christian Post.

Celebra familie călătorea spre o vacanță de vis

Familia din Atlanta călătorea pentru a se alătura croazierei Gaither Homecoming, conform unei declarații publicate de Gaither Management Group. Accidentul aviatic a provocat moartea lui Jason și Kelly Nelon Clark, a fiicei lor Amber și a ginerelui lor Nathan Kistler. De asemenea, asistenta lor, Melodi Hodges, pilotul Larry Haynie și soția sa, Melissa, au decedat în accident. Acesta din urmă a fost, de asemenea, președintele Consiliului Departamentului de Corecție din Georgia.

Nelon Streetman, fiica cea mică a lui Jason și Kelly, nu se afla în avion și a ajuns în Seattle împreună cu soțul ei, Jamie Streetman. Cei doi au fost anunțați de accident la aterizare și au fost duși la un hotel, unde au primit sprijin din partea lui Bill și Gloria Gaither, precum și a altor artiști din comunitatea gospel.

Cuplul intenționează să se întoarcă acasă pentru a fi alături de fratele lui Kelly Nelon Clark, Todd Nelon, și de soția acestuia, Rhonda, în timpul perioadei lor de doliu.

Ce se știe despre tragicul accident aviatic

Accidentul aviatic a avut loc în jurul orei 13:00, la nord de Gillette, în partea de nord-est a statului Wyoming, și a declanșat un incendiu de vegetație. Autoritățile din comitatul Campbell au confirmat incidentul, iar National Transportation Safety Board (NTSB) a început o investigație pentru a determina cauzele exacte ale accidentului.

Echipajele de pompieri din comitatul Campbell au fost mobilizate imediat pentru a combate incendiul provocat deaccident. Oficialii comitatului au anunțat pe Facebook că eforturile de suprimare includ utilizarea de aeronave, echipamente grele și echipaje de mașini pentru a controla și a stinge focul.

Cine este cunoscuta familie The Nelsons

Fondată în 1977 de Rex Nelon, trupa The Nelons, inițial cunoscută sub numele de The Rex Nelon Singers, a devenit un nume emblematic în muzica gospel. Grupul a fost introdus în Gospel Music Hall of Fame în 2016, recunoscând contribuția sa semnificativă la acest gen muzical. De-a lungul anilor, peste o duzină de membri au făcut parte din această formație.

The Nelons au câștigat numeroase premii Gospel Music Association Dove Awards și au fost nominalizați la premiul Grammy pentru cel mai bun album Southern Gospel în 1991. Rex Nelon, fondatorul grupului, a rămas o influență majoră până la moartea sa în 2000, la vârsta de 68 de ani, lăsând în urmă un important patrimoniu muzical.