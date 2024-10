Tragedie în sport. George Baldock, găsit mort în piscină, la doar 31 de ani  

George Baldock, fostul fotbalist din Premier League, a fost găsit mort, a transmis clubul la care activa în prezent. Moartea sportivului, în vârstă de 31 de ani, a fost ca o undă de șoc pentru toți cei care îl cunoșteau.

Apărătorul grec a fost găsit miercuri într-o piscină de la domiciliul său din Glyfada, o suburbie din sudul Atenei, au declarat surse din poliție pentru agenția de presă Reuters.

Într-o postare pe X, clubul a declarat că a fost „șocat și extrem de întristat” să afle de moartea sa. Fostul fotbalist din Premier League George Baldock avea doar 31 de ani.

Baldock a petrecut șapte ani la Sheffield United, după ce a ajuns de la MK Dons în 2017.

El a acumulat peste 200 de apariții pentru club înainte de a se alătura echipei grecești Panathinaikos la începutul acestui an.

Într-o postare pe X, Sheffield United a declarat că clubul este „șocat și extrem de întristat” să afle de moartea sa. În mesaj se spune că Baldock a fost „extrem de popular cu suporterii și colegii de echipă” în timpul său petrecut la Bramall Lane.

Fundașul, care nu a fost selecționat în echipa Greciei pentru a înfrunta Anglia joi, a jucat ultima oară duminică împotriva celor de la Olympiacos.

Despre cauza morții fotbalistului grec încă nu se cunosc detalii.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.

The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024