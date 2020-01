Un îndrăgit poet, George Mihalcea (65 de ani), a plecat în lumea celor drepți, lăsând în urma sa un gol imens. Cei care l-au cunoscut nu-și pot crede că s-a întâmplat așa ceva, mai ales că Mihalcea le urase „La mulți ani” amicilor de pe Facebook cu numai o zi înainte.

Poetul George Mihalcea a moderat, cu ani în urmă, emisiunea „Lumea cărților”, de pe B1 Tv. Originar din Buzău, a fost absolvent al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, din Constanța, și al Academiei Forțelor Terestre, de la Sibiu. Debutul literar și l-a făcut în 1972, în revista „Tomis”, iar în primii ani de după Revoluție a realizat emisiuni militare de radio și televiziune – „Ora armatei” și „Pro Patria”.

De-a lungul vieții, poetul George Mihalcea a primit numeroase premii și distincții, fiind laureat al festivalurilor „Nicolae Labiş” şi „Costeşti-Deva” sau câștigător al premiul naţional „Virgil Tatomir” pentru documentar artistic de televiziune. De asemenea, a fost apreciat și pe plan internațional, primind în 1992 – „The Medal for Military Achievements”, oferită de US Army, iar în 1996 „NATO Medal for Peace”, pentru activitatea desfăşurată în Bosnia-Herţegovina.

