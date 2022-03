Tragedie de nedescris! S-a sinucis un geniu. Avea doar 28 de ani: ”Mă îndrept spre gol”. Mesajul sfâșietor din biletul de adio

„Încercam să plec de aici să îmi apăr țara, să o apăr împotriva celor care voiau să mi-o ia”, a scris matematicianul, în vârstă de 28 de ani, pe social media. Avocatul Dmitri Zakhvatov a scris pe Telegram: Am primit un raport care spunea că în această dimineață s-a sinucis, lăsând un bilet de adio, în care scria că s-a sinucis pentru că nu a suportat ororile din țara sa.

După declanșarea invaziei împotriva Ucrainei, omul de știință, extrem de apreciat în breasla sa, a încercat să părăsească Rusia, dar a fost reținut. Potrivit avocatului, împotriva ucraineanului a fost deschis un dosar administrativ, motiv pentru care Olmezov a fost arestat 15 zile. După eliberare, Olmezov a primit o invitație la o universitate din Austria pentru a-și continua studiile. Pentru a zbura din Rusia, matematicianul și-a cumpărat un bilet spre Turcia.

Am convenit că escortarea lui la aeroport nu are sens, că va încerca să treacă singur prin controlul la frontieră, iar dacă vor fi probleme, ma va solicita. Am fost de acord să luăm legătura. Și tocmai acum am primit vestea că dimineața s-a sinucis, lăsând un bilet de adio, în care spune că a ales să moartă, pentru că nu poate suporta ororile a ceea ce se întâmplă. Acest nicăieri este mai dulce, pentru mine, decât realitatea sălbatică, în care s-a întors o parte a poporului rus, spune avocatul.