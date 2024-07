Social Tragedia de pe Jepii Mici. Cum a murit tânăra de 19 ani. Verdictul legiștilor







Bușteni. Concluziile medicilor legiști au indicat că tânăra moartă marți, după ce a fost atacată de un urs pe traseul Jepii Mici, prezenta leziuni extrem de severe, fapt ce i-a și adus sfârșitul.

Acestea au fost cauzate atât din cauza căderii de la înălțime, cât și din cauza rănilor adânci cauzate de animalul sălbatic.

Cele mai grave răni au fost produse de căderea în râpa din Jepii Mici

Potrivit medicilor, cele mai grave răni suferite de tânără au fost produse de căderea de la înălțime în râpă, acolo unde a fost trasă de urs.

De altfel, rănile produse de animal erau și ele foarte grave, ceea ce a dus la accelerarea morții tinerei.

„Au fost două tipuri de leziuni: leziuni produse prin precipitare, cădere de la înălţime şi leziuni produse de urs. Leziunile cele mai grave sunt cele prin cădere, dar şi cele produse de urs erau incompatibile cu viaţa.

Care i-a determinat mai repede decesul urmează să se stabilească, dar avea leziuni foarte grave prin precipitare, prin cădere de la înălţime”, a transmis şeful Serviciului de Medicină Legală Prahova, Vasile Drăghici.

Ursul nu era turbat

O primă ipoteză luată în calcul de anchetatori pentru a justifica atacul brutal al ursului a fost faptul că acesta ar fi fost turbat. În urma analizelor s-a stabilit însă că animalul nu avea rabie, potrivit directorului Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, George Stratulat, potrivit Agerpres.

Tânăra de 19 ani, pe numele său Diana Maria, a fost ucisă pe un traseu din Jepii Mici, din Bușteni. Fata a sunat alarmată pentru a cere ajutor, însă nu a mai putut fi salvată.

Mama tineri ucise în Jepii Mici simțea că ceva o să se întâmple

După tragedie, mama fetei a declarat că a vorbit cu fata ei chiar înainte de a se duce pe munte și a rugat-o să nu meargă, pentru că îi era teamă.

Diana însă să nu a ascultat și i-a spus mamei sale că vrea să se simtă bine.

De asemenea, femeia ajunsă la IML pentru a ridica corpul fetei sale a mai declarat că ea și Diana au dat Bac-ul îmăreună, iar când a terminat, fata era extrem de fericită, așa că a decis să plece la munte.

„Și apoi mi-a spus că marți urmează să meargă la munte. Că urmează să meargă cu băiatul acela, că va sta cu cortul și că miercuri va merge la Vârful Omu. Își dorea să ajungă pe Vârful Omu.

După care nu am mai apucat să vorbesc cu ea. La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau la primul apel. Și când am văzut că nu răspunde mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că ceva s-a întâmplat”, a spus femeia printre lacrimi.