Tragedia de la „Matei Balș”. Încă un pacient transferat a murit. Numărul deceselor a ajuns la 12.

Reprezentanții Ministerului Sănătății au anunțat că este vorba despre un pacient în vârstă de 89 de ani. Numărul deceselor a ajuns la 12.

„Ministerul Sănătății a fost informat despre un deces în rândul pacienților care s-au aflat în Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București în timpul incendiului din 29 ianuarie 2021.

Este vorba despre un pacient în vârstă de 89 ani, transferat după incendiu la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. Pacientul a fost diagnosticată cu o formă severă SARS Cov-2 și prezenta multiple afecțiuni asociate. Ancheta medico-legală va stabili cauzele decesului”, se arată în informarea Ministerului Sănătății.

Medicul Cătălin Apostolescu, care era de gardă în momentul în care a izbucnit incendiul, a povestit infernul prin care a trecut.

„Am auzit țipete de ajutor, era o voce feminină. Am ieșit din cameră, în secție era fum, nu am putut să mai înaintez. Am ales să-i evacuez pe oameni prin balcon. A fost imposibil să-mi dau seama care e sursa incendiului. Sistemele de alarmă porniseră. Doar fumul împiedica vizibilitatea. La început nu a fost nicio explozie. S-a auzit o bubuitură după 3-4 minute. Am ieșit pe balcon și apelasem pompierii”, a povestit medicul.

Tragedia de la „Matei Balș”, scene cumplite

Dr. Cătălin Apostolescu a continuat să descrie scenele îngrozitoare pe care le-a trăit. „Erau pacienți care încercau să iasă, i-am ajutat, am încercat să-i ajut. Am încercat să intru în clădire, nu am putut din cauza fumului. Pacienții țipau, era un uruit, ca un zgomot de fond”.

Medicul spune că temperatura în saloane era acceptabilă. Și că nu au existat instalate aeroterme. „Nu a fost foarte cald, dar nici frig. Nu a adus nimeni aerotermă, pacienților li s-a spus.”