Acum, după trei luni de zile, adevărul legat de dispariția sa a ieșit la suprafață.

Trupul neînsuflețit al lui Ionut Nisipeanu, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit în stare de putrefacție pe malul râului Bega, la ieșirea din Timișoara, către Utvin.

„Am fost sesizati prin intermediul unui apel 112 ca a fost gasit un cadavru in stare avansata de descompunere pe malul raului Bega la iesirea din Timisoara catre Utvin. S-a constituit echipa operativa care s-a deplasat la fata locului ocazie cu care s-a stabilit pe baza documentelor gasite asupra lui ca este Nisipeanu Ionut, jandarm in cadrul Gruparii Mobile Timisoara, disparut in luna februarie 2020”, transmit reprezentantii IPJ Timis, potrivit opiniatimisoarei.ro.

În zorii zilei de 16 februarie, tânărul jandarm a plecat dintr-un bar, s-a urcat într-un taxi, iar de atunci nimeni nu a mai dat de el.

„Subofiterul este de loc din Gorj, a absolvit in urma cu mai bine de jumatate de an Școala Militară de Subofiteri de Jandarmi Grigore Alexandru Ghica din Dragasani, ca sef de promotie, si a fost repartizat la Gruparea Mobila de Jandarmi din Timisoara. In ziua disparitiei era liber si a mers sa se relaxeze in Complexul Studentesc”, potrivit sursei citate.