Forțate, obligate, mințite pentru un trai mai bun, multe tinere românce cad victime unor rețele ce își au obârșia chiar în țara lor.

Raportul „În spatele ușilor închise. Exploatarea sexuală în Anglia și Țara Galilor” scoate la lumină teroarea că româncele reprezintă cel mai mare procent al lucrătoarelor sexuale din Marea Britanie.

Poliţia din Marea Britanie a estimat că aproximativ 86% dintre prostituatele din Leicestershire și 75% din prostituatele din Northumbria sunt românce, iar 92% dintre femeile găsite pe străzile burgului londonez Redbridge erau românce.

Însă, Europa nu este singurul continent vizat în contextul traficului de persoane din România. În județul Olt există anumite grupări care scot fetele din afara granițelor pentru prostituție chiar în Dubai.

Este povestea Oanei care de mai bine de 3 ani face prostituție în Dubai. Tânăra, dintr-o localitate din județul Olt a ales să se prostitueze în Dubai pentru sume mari de bani. Familia sa, în schimb, știe că face modelling.

O tânără din Olt, care se prostituează în Dubai, dar despre care familia ştie că ea face modelling, a afirmat că ceea ce face este calea uşoară de a face rost de bani.

„E mai ușor pentru mine, vin bani frumoși, în România nu îmi găseam nici un job. Am doar liceul. Am dat bacul. Plec câte o lună, apoi mă întorc înapoi două, și tot așa. Nu sunt mândră de mine, dar e calea mai ușoară. Când eram mică voiam să fiu doctor, nu am mai dat la facultate. Îmi pare rău pentru asta, aș fi vrut să am o facultate și eu. Însă părinții mei au tot ce au nevoie acum,ei știu că lucrez în modelling. Nu le pot spune adevărul, nu ar fi de acord. Nu am voie să spun mai mult”,a declarat tânăra.

„Aici sunt rețele puternice. Toată lumea știe asta, inclusiv Poliția. Nu se feresc de ei. Însă nimeni nu vorbește. E prăpăd ce e aici. Încui ușa de trei ori noaptea și îmi fac o cruce”, a povestit tanti Liliana, care locuieşte de 65 de ani în Caracal.

În anul 2012 DIICOT a destructurat o rețea de proxenați care acționa în Caracal și în localitățile vecine. În acel moment peste 150 de tinere cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, din județele Olt, Dolj, Argeș, Teleorman și Gorj au căzut pradă rețelelor de prostituție.

„Victimele erau transportate în Italia şi obligate la practicarea prostituţiei în oraşul Milano şi în zonele adiacente, sumele de bani obţinute fiind predate învinuiţilor. Membrii grupării au obţinut din activitatea infracţională suma de peste 2.000.000 de Euro”, precizează anchetatorii într-un comunicat DIICOT din anul 2012.

O altă reţea de proxeneţi care acţiona la nivelul orașului Caracal era condusă chiar de un angajat ISU Olt, în vârstă de 43 de ani care racola adolescente.

Aceste lucruri există de foarte multe timp şi sunt realități pe care nu avem voie să le ignorăm chiar şi atunci când autoritățile se prefac că nu aud nimic, potrivit antena3.ro

