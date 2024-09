Politica Tradiționalistul Dodon, un nou scandal cu minoritățile sexuale. Se plânge că a fost denunțat







Republica Moldova. Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că a fost citat la poliție. Totul, după ce pe numele său ar fi fost depusă o plângere pentru instigare la ură din partea Organizației Genderdoc-M, care reprezintă drepturile minorităților sexuale.

Igor Dodon, denunțat la poliție

Liderul socialiștilor Igor Dodon a anunțat că pe numele său a fost depusă o plângere de către Organizația Genderdoc-M. Drept motiv s-ar invoca unul dintre angajamentele electorale ale partidului pe care-l conduce. Este vorba despre intenția de interzicere a „ propagandei LGBT în școli și în Chișinău”. Dodon consideră că „acest lucru este inacceptabil atât pentru majoritatea cadrelor didactice, cât și pentru părinții și familiile care au copii la școală”.

„Anume această promisiune, după părerea Genderdoc-M, reprezintă instigare la ură, și tot după părerea lor cade sub incidența Codului Contravențional și Codului Penal (Instigarea la acțiuni violente pe motive de prejudecată), invocând faptul că nu există cercetări sau studii care să demonstreze că societatea, profesorii, părinții, copiii ar fi deranjați de propagarea LGBT în școli”, a scris Dodon.

Comunitatea LGBT, contrariată de declarațiile socialistului Dodon

De altă parte, reprezentanta Genderdoc-M, Angelica Frolov, spune că organizația pe care o reprezintă nu a depus nicio plângere recentă pe numele lui Igor Dodon. Frolov amintește însă despre alte două dosare în care Dodon are calitatea de pârât.

„A început Dodon să se jeluie că GENDERDOC a depus plângere pe el și a fost audiat la poliție. Doar că dosarele pe care le avem cu el, sunt deja unul la CEDO și al doilea în instanță. Deci ambele au trecut de mult timp în urmă de procedura de investigații. Ambele sunt pe alte declarații homofobe făcute de el. Plus, declarația pe care spune că am depus nici nu a fost făcută în acest an, cel puțin nu am documentat-o noi. Întrebare: cum credeți de ce Dodon a scris această postare în septembrie 2024?”, a comentat Frolov.

În timpul exercitării mandatului de președinte, Igor Dodon a interzis desfășurarea paradelor gay. Mai multe evenimente organizate de comunitatea LGBT erau suprimate de poliție.