Tradiții și obiceiuri din ziua de Florii. Ce trebuie să faci cu ramurile de salcie de la biserică

Nu multe persoane știu ce semnifică ramurile de salcie în ziua de Florii. În această zi de duminică este comemorată intrarea Domnului în Ierusalim pe un măgăruș. El a fost întâmpinat de mii de oameni cu flori și ramuri de măslin și finic. Ramurile de măslin și de finic nu se găsesc în România, iar tradiția spune că acestea pot fi înlocuite cu cele de salcie. O legendă spune că salcia este folosită și drept punte peste un râu ca Maica Domnului să își poată continua drumul.

Așadar, creștinii adună crenguțe de salcie și le duc la biserică pentru a fi sfințite de preoți. Ulterior, acestea sunt așezate la icoane pentru ca toți cei care locuiesc în acea casă să fie feriți de boli. Este important ca în ziua de Florii să mergeți la biserică pentru a vă împărtăși. Preoții vor da tuturor credincioșilor care vin la slujbă câte o salcie sfințită pe care o vor dure acasă.

Tradiții și obiceiuri de Florii

Una dintre tradițiile din această zi este ca părinții să îi lovească pe copii cu nuielușe de salvie când vin de la biserică. Tradiția spune că în acest fel vor crește sănătoși și înțelepți. În plus, unele fete nemăritate își pun ramurile de salcie sub pernă pentru a deveni mai frumoase sau pentru a se căsători în acel an. Salcia sfințită se poate pune și lângă pomii fructiferi sau la vie pentru a spori rodul. În cazul persoanelor care cultivă cânepă, ele pot pune crengile de salcie pentru ca planta să crească mai înltă.

Tradiția spune că nu este bine să arunci crengile de salcie uscată până nu vei aduce altele cu care să le înlocuiești. Aceste ramuri îți apără casa de trăsnete, furtuni și grindină. O altă tradiție spună că persoanele care o să se împărtășească în această zi trebuie să își spună o dorință atunci când se apropie de preot. Se mai spune că vremea din ziua de Florii va avea influență asupra celei din ziua de Paște. În plus, cine se spală pe cap în ziua de Florii, trebuie să facă acest lucru doar cu apă sfințită. În caz contrar, riscă să albească, potrivit Libertatea.