Gabriel Dumitru urma să se căsătorească în această vară cu aleasa inimii lui. Numai că tânăra a preferat să se cupleze cu altcineva și a anulat planurile pentru marele eveniment.

Aproape cu lacrimi în ochi, cântărețul povestește că deja stabilize unde să facă nunta și chiar lista de invitați.

„Nu mai urmează să mă căsătoresc anul acesta, pentru că mândra pe care eu o avem a hotărât să ne despărțim. Făcusem listele cu invitați, stabilisem și vreo două, trei locații pe care trebuia să le alegem”, a povestit cântărețul.

Gabriel Dumitru a spus că fosta lui logodnică l-a înșelat în timp ce el era plecat în turneuri sau înregistra piese în studio.

„Am avut un turneu, am plecat aproape două luni de zile. Am fost singur cu colegii mei și m-am trezit cu niște mesaje destul de dubioase pe care nu le-am înțeles. Că o înșel, că nu sunt corect față de ea, că stau cu colegele mele. O gelozie pe care eu nu am înțeles-o niciodată. Ulterior am aflat că a avut o altă aventură și am suferit”, a mai spus el.

„De fiecare dată când sunt cu Lucia, mă simt în largul meu, sunt eu, modest şi simplu, fericit şi mereu cu zâmbetul pe buze. Lucia este născută în zodia Gemeni, chiar pe 1 Iunie, de Ziua Copilului şi este un copil foarte bun. Mă bucur din toată inima că am cunoscut-o şi că ne-am îndrăgostit. Îmi doresc să ne ţină aşa o viaţă şi să trăiesc mereu aceste sentimente pe care le încerc acum’, mărturisea solistul.

În urmă cu câțiva ani, interpretul de muzică populară cântarea 142 de kilograme. Cu ajutorul unei intervenţii chirurgicale, Gabriel Dumitru a slăbit peste 60 de kilograme.

„Activez în muzică populară de zece ani şi am avut 142 de kilograme la 1,88 metri înălțime. Acum cinci ani, eram diagnosticat cu obezitate morbidă de gradul al treilea. La 23 de ani m-am apucat de slăbit pentru că înainte de asta toţi realizatorii din muzica populară mă tăiau de pe listă din cauza imaginii.

Deși am câştigat o mulţime de premii, îmi spuneau că nu încap pe ecranul televizoarelor și că trebuie să arăt bine ca să mă poată invita la emisiuni. Aşa că m-am ambiţionat, mi-am micșorat stomacul chirurgical şi am eliminat excesul de piele din zona sânilor, cu ajutorul ginecomastiei’, a povestit acesta, potrivit tacataca.prosport.ro