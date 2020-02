Deși știau că audierea face parte din Comedia națională scrisă și regizată de Klaus Iohannis sub titlul Să ne facem că trecem noul Guvern prin Parlament, membrii din Opoziție ai Comisiei și-au luat în serios rolul de examinator.

Ca urmare, Marcel Vela a fost trîntit cu brio. Momentul ar fi trecut rapid în uitare, dacă domnul ministru al Internelor n-ar fi lăsat în Istoria neroziilor autohtone această soluție la problemele cu care se confruntă polițistul din mediu rural:

„Prin aceasta trebuie să creștem atitudinea, prestanța și imaginea polițistului din comună. Polițistul român este acum ruda săracă a autorității locale din comună după primar, după preot, după dascăl, după polițistul local. Este si mai slab dotat, este rudă săracă în sensul că nu are autoritatea polițistului local care este de-al locului care este bine dotat, bine îmbrăcat, bine înarmat și cu o mașină mai bună decît Loganul de la postul de poliție si atunci trebuie să avem grijă să-i motivăm financiar. În loc de Poliția Română să-i spunem Poliție Națională adică băiatul ăla de la postul de poliție din comună să știe că în spatele lui are inspectorat județean de poliție, are un minister de Interne și că el reprezintă națiunea română acolo și că luptă împotriva infracționalității și are o autoritate mai mare decît polițistul local.”

Cine nu știe cu ce dificultăți se confruntă nu numai polițistul dintr-un sat, dar și cel dintr-un orășel?

Te-ar putea interesa și: