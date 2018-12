Topul melodiilor de Crăciun. Clasamentele muzicale sunt date peste cap. Primele locuri ocupate de cântece lansate cu zeci de ani în urmă

Sărbătorile de iarnă modifică orice fel de clasament în muzică. Nu se mai ţine cont de ceea ce a fost de curând.





Ba dimpotrivă, melodii vechi de zeci de ani devin acum de actualitate. Un clasament făcut în acest sens de portalul www.publika.md arată că odată cu venirea Crăciunului Frank Sinatra urcă vertiginos pe primul loc în preferinţele ascultătorilor.

Acesta este urmat de formaţia ABBA şi de cânăreaţa Mariah Carey.

Dincolo de orice altceva, melodiile acestea reprezintă spiritul sărbătorilor.

Nelipsite în perioada aceasta sunt şi melodii precum "Shake up Christmas", a lui “Train”, "Let it Snow" cântat de Dean Martin sau "Last Christmas", a formaţiei “Wham”.

"PENSIILE vor fi TAIATE de la 1 ianuarie!" Anuntul SOC dinspre Parlament

Pagina 1 din 1