Top 100 Femei de Succes! Daniela Bodîrcă, UniCredit: „Se împlinesc 25 de ani de când mi-am început cariera”

Atunci când a mulțumit echipei, Daniela Bodîrcă a ținut să precizeze că premiul coincide cu acest an aniversar pentru ea, în care a împlinit două decenii și jumătate în lumea dinamică a bankingului.

„Sunt extrem de onorată de această nominalizare. Ea vine într-un an aniversar pentru mine, așa cum ați auzit. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de când mi-am început cariera în banking. S-a întâmplat foarte repede, anii au trecut extrem de repede“.

Muncă discretă, rezultate de impact

CEO-ul UniCredit a menționat și viața de familie și modul în care aceasta îi oferă culoare atât pe plan personal, cât și profesional. Un citat pe care i l-a transmis fiul ei este chiar deviza sa din ultimul an și ceea ce i-a dat energia de a implementa numeroase noi proiecte.

„De curând am primit un citat de la fiul meu, un citat care spunea așa: „Work hard in silence, let success be a noise”. Cred că în acest an am încercat acest lucru și mă bucur dacă s-a auzit și probabil de aceea sunt și astăzi în fața dumneavoastră extrem de emoționată și foarte onorată“, ne dezvăluie Daniela Bodîrcă.

Nimic fără echipă

Domeniul bancar vine cu numeroase presiuni, dat fiind că sunt în joc banii și condițiile de trai a milioane de persoane. Tocmai de aceea, nevoia de a gestiona o echipă puternică și pasionată a devenit crucială pentru CEO-ul UniCredit. Și nevoia i-a fost îndeplinită de toți cei alături de care a lucrat.

„Acest premiu este dedicat echipei, acelor oameni care an de an depun efort constant, sunt determinați, sunt pasionați și datorită lor UniCredit Leasing este compania de leasing nr. 1 de peste 15 ani. Colegi dragi, sunt extrem de onorată să lucrez alături de voi.

Aș vrea să mai fac o dedicație fiului meu, Tudor. Datorită răbdării lui, eu pot să fac performanță, iar datorită dragostei lui, eu am o viață extrem de frumoasă. Vă mulțumesc tuturor, doamnelor, din această seară. Mult succes și felicitări și pentru cât mai multe evenimente la fel de frumoase. Toate cele bune“, a mai spus cea care de peste 4 ani guvernează operațiunile din UniCredit la cel mai înalt nivel și ale cărei performanțe în management au fost celebrate în seara de 22 iunie 2023, în ONE Club.

