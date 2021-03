Roș – albaștrii au obținut o victorie chinuită, grație unul gol marcat de căpitanul Florin Tănase, în primul minut al prelungirilor, iar antrenorul principal al FCSB-ului a criticat lipsa de inspirație a jucătorilor săi de pe faza ofensivă. Petrea nu a uitat nici să critice erorile din apărare.

„Nu am avut foarte multe situații de gol și nu am avut nici luciditatea necesară. În timpul unui meci, mai apar și situații de genul acesta, de iritabilitate. Au fost momente tensionate și am fost puțin nervos când am văzut acea ocazie mare a Gazului. Am discutat acest aspect înainte de meci și nu trebuia să le permitem să își creeze o astfel de șansă de gol” a răbufnit Petrea, la sfârșitul confruntării de pe „Arena Națională” din București.

Vukusic nu l-a convins pe Petrea

Deși a prins mai mult de cincizeci de minute pe teren, atacantul sloven Ante Vukusic nu a reușit să îl convingă pe tehnicianul în vârstă de 46 de ani. Petrea pune însă evoluția modestă a ex-iugoslavului pe seama lipsei de meciuri a acestuia din ultima perioadă.

„Vukusic nu a apucat încă să se integreze și mai are nevoie de timp. A venit pe parcurs și nu era pregătit din punct de vedere fizic” a explicat fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf.

Nici Oaidă nu a scăpat de critici

Nici mijlocașul defensiv Răzvan Oaidă nu a scăpat de criticile lui Petrea. Dezamăgit de jocul tânărului fotbalist de 23 de ani, antrenorul trupei patronate de Gigi Becali a decis să îl înlocuiască pe acesta încă dinaninte de intrarea la cabine.

„Oaidă luase și cartonaș galben și ne doream să aducem ceva ofensiv în jocul nostru. Nu am vrut să încaseze un cartonaș roșu și să evoluăm o repriză întreagă cu un om în minus. De accea, nu am mai așteptat pauza pentru a-l înlocui” a motivat Petrea schimbarea surprinzătoare efectuată în minutul 36 al întâlnirii cu medieșenii.