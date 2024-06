Politica Președintele AEP, despre vizele de flotant. Este imposibil ca o persoană să voteze de două ori







Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a declarat că este „imposibil” ca românii să voteze de două ori la alegerile europarlamentare şi locale. Cu toate astea, el a spus că sunt localităţi mici unde s-au observat creşteri ale numărului de persoane cu domiciliu provizoriu.

Toni Greblă, despre vizele de flotant

„În mod curios – noi am avut o colaborare foarte bună cu Ministerul de Interne – în mod curios, în anumite localităţi – în centrele urbane e mai greu de stabilit, dar în localităţile rurale numărul chiar bate la ochi – într-o localitate cu 800 de alegători poţi să ai 400 de rezidenţi, cu domiciliul provizoriu, flotant, ca să înţeleagă toată lumea…. Sigur că poate să existe şi o mişcare naturală a populaţiei, dar pot să fie şi alte motive.

Noi am terminat cu votul multiplu. Este imposibil acum să votezi de două ori. Tehnic, este absolut imposibil. Pentru că automat, odată ce ai fost înregistrat pe o tabletă unde ţie ţi-a fost scanată cartea de identitate, este imposibil să mai votezi în vreo secţie de votare din ţară şi din străinătate. Deci apare imediat că ai votat, apare o alertă care este trimisă la Autoritatea Electorală Permanentă şi în acelaşi timp este trimisă şi la Ministerul de Interne. Acel cetăţean va fi imediat interogat, întrebat în legătură cu… sigur, s-ar putea să fie o eroare, nimeni nu exclude acest lucru”, a declarat Greblă.

Toni Greblă trage un semnal de alarmă

El a declarat că îi descurajează pe cei care și-au schimbat domiciliu doar pentru a vota „un prieten” și că aceștia riscă să fie prinși. Președintele AEP a declarat că îți sar imediat în ochi aceste mișcări.

Mulți români riscă să fie prinși

„(…) îi descurajez pe cetăţenii care chiar dacă ar fi fost amăgiţi să-şi schimbe domiciliul pentru o anume perioadă, într-o anume localitate, pentru a vota o cunoştinţă, un «prieten», îi descurajez să facă acest lucru, pentru că s-ar putea să fie prinşi.

Este păcat pentru un «mulţumesc frumos» să stea câteva luni de zile în anchete penale şi dup-aia, Doamne fereşte, într-o executare a pedepsei, mai ales că nu schimbă, câteva sute de oameni nu schimbă esenţial rezultatul votului, dar după ce am terminat cu votul multiplu, văd că mai sunt unele localităţi în care se încearcă… avem o evidenţă exactă, în comparaţie cu anii trecuţi, în comparaţie cu anul trecut, adică ăstea par evidente şi sar imediat în ochi, aceste mişcări bruşte de domiciliu flotant într-o localitate micuţă, care are 7-800 de alegători, dar mai are 3-400 de noi veniţi şi nu se ştie ce i-a mânat pe dânşii acolo”, a explicat preşedintele AEP.