Arhitect Tomniţa Florescu, viceprimar al Capitalei: Muzeul Holocaustului este cel mai dificil program de arhitectură de muzeu

Deschiderea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România a fost principalul subiect de discuţie în cadrul întrevederii de miercuri a premierului Viorica Dăncilă cu Radu Ioanid, director pentru programe arhivistice internaţionale în cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite. Directorul general al Institutului pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Alexandru Florian, a anunţat că muzeul va fi inaugurat în anul 2022, cu o întârziere de un an şi jumătate faţă de termenul iniţial. Pentru a afla de unde vine această întârziere am stat de vorbă cu arhitectul Tomniţa Florescu, viceprimar al Capitalei.

FOTO: Lipscani 18-20

- Evenimentul zilei: Care este situația juridică a imobilului din stradă Lipscani 18-20 care urmă să fie transferat de PMB către Institutul Elie Wiesel, în vederea amenajării unui muzeu pentru cinstirea memoriei evreilor care au pierit în Holocaust?

- Tomniţa Florescu: Istoria este mai veche. Începând cu anul 2012, prin Hotărari succesive ale CGMB, s-a aprobat implementarea și realizarea concretă a unui „Program Multianual Pinacotecă Municipiului Bucureşti”. În 2016, tot printr-o Hotărare a consilierilor generali, această clădire a fost atribuită Institutului Elie Wiesel. Ştiţi că societatea civilă reacţionează, uneori foarte rapid. Mai mulţi cetăţeni au depus o plângere în contencios administrativ, iar Tribunalul Bucureşi a decis, printr-o sentință definitivă, că dreptul reclamanţilor de a beneficia de Pinacotecă Bucureştiului intră sub incidenţa sferei de reglementare şi de protecţie pe care trebuie să o asigure autorităţile locale ca o consecinţă a protecţiei dreptului la cultură, reglementat de articolul 33 din Constituţie.

Instanța a observat că locaţia actuală a Pinacotecii nu a fost stabilită de autorităţile locale, întrucât spaţiul ce face obiectul hotărârii atacate fusese dat în administrare Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, deşi prin HCGMB nr 180/2013 acesta fusese repartizat pentru a găzdui Pinacotecă Municipală Bucureşti, singurul muzeu de Artă al Municipalităţii. Prin urmare, judecătorii, atunci când au anulat definitiv HG 285 a CGMB prin care clădirea destinată iniţial Pinacotecii a fost mutată la Institutul Wiesel, au reţinut unele neconcordanțe, printre care și aceea că „decizia autorităţii nu a cuprins motivele pentru care a dat în folosinţă un imobil care avea o destinaţie specială şi fusese achiziţionat în acest scop, şi anume înfiinţarea Pinacotecii Bucureşți unei entităţi care intenţiona folosirea imobilului în alt scop decât cel pentru care fusese iniţial destinat”.

Aceeaşi sentinţă definitivă stabileşte faptul că „Înfiinţarea Pinacotecii Bucureşti servea intereselor întregii comunităţi, inclusiv a celei evreieşți, şi ca urmare renunţarea la această măsură fără o motivare temeinică, ce ar trebui să conţină şi aspecte tehnice specifice, conduce la concluzia că actul administrativ atacat este nemotivat sub acest aspect şi că urmare este nul”. Tot instanţa a reţinut că „nu se justifică schimbarea destinaţiei unui imobil în condiţiile în care Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel nu a motivat în nici un fel necesitatea dării în folosinţă a respectivului imobil atât timp cât în Bucureşți există Muzeul de Istorie a Evreilor din România, care din perspectivă obiectivelor Institutului corespunde cerinţelor acestuia”.

În prezent, conform deciziei definitive a Tribunalului Bucureşti, imobilul este în proprietatea PMB, iar destinația să trebuie să fie aceea de Pinacotecă a Bucureştiului.

PMB pierdea definitiv dreptul de proprietate

- EVZ: Și atunci, votul consilierilor de la ședința din data de 11 martie, prin care au respins acordarea dreptului de administrare a acestui imobil către Institutul Wiesel, cum se explică?

- T.F: Această situație este foarte clară. Însăși instanță a stabilit că Hotărârea prin care Institutul ar fi putut beneficia de imobil, este nulă. Mai mult decât atât, judecătorii au remarcat faptul că, odată ce Primăria acordă dreptul de administrare a acestui imobil către Institutul care o solicita „acest drept nu mai poate fi retras niciodată, pentru nicio justificare și, practic, Primăria pierde definitiv posibilitatea de a-și manifestă dreptul de proprietate asupra imobilului”. Aceasta s-ar fi putut întâmplă din cauza că, în hotărârea de atribuire, nu există nici o clauza de oprire a contractului, aceiași judecători remarcând că aceasta „ar fi fost un abuz grav împotrivă intereselor bucureştenilor”. Consilierii generali au votat pentru respectarea legalităţii. Părerea mea este că nu au făcut altceva decât să respecte, prin votul lor, decizia instanței de judecată.

FOTO: Muzeul din strada Mămulari

- EVZ: Primăria Capitalei a avut consultări pe tema muzeului cu premierul Viorică Dăncilă după întâlnirea pe care dânsa a avut-o miercuri cu domnul Radu Ioanid, director pentru programe arhivistice internaționale în cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite?

T.F: Eu nu știu nimic despre aceste consultări

EVZ: Dar nu ar fi fost necesar să se consulte şi cu dumneavoastră?

T.F: Probabil că doamnă premier a considerat că este suficient de informată în legătură cu acest subiect. Menționez însă că Institutul Elie Wiesel este o instituție publică, cu personalitate juridică, coordonată direct de prim-ministrul României.

EVZ: Cine este responsabilul direct din PMB pentru îndeplinirea acestui proiect?

T.F: CGMB, prin votul majorității consilierilor generali, are responsabilitatea îndeplinirii acestui proiect.

Nici vorbă de antisemitism

EVZ: Primăria își propune să contribuie și altcumva, în afară de transferul imobilului, la deschiderea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului în România?

T.F: În acest moment în Bucureşti funcționează deja Muzeul de Istorie a Evreilor din România, un muzeu al comunitătii evreiești situat tot în centrul istoric al Capitalei, pe stradă Mămulari. Acesta se bucură de întreagă susținere a statului român. Vreau să vă spun însă un lucru. Sentimental, mă simt apropiată de cele două proiecte, pentru că amândouă sunt de suflet. Pe de o parte cel ce ţine de necesitatea orașului, în care locuiesc și trăiesc de când m-am născut, care are nevoie să își protejeze patrimoniul istoric și să îl expună în condiții de securitate maximă, într-un spațiu amplasat în centrul Capitalei, cu impact cultural și turistic mare. Pe de altă parte, este cealaltă situație, care ține de Holocaust, o cumplită atrocitate care nu ar fi trebuit să se întâmple vreodată și care trebuie spusă iar și iar generațiilor viitoare, pentru a nu se mai repetă niciodată. În acest sens Primăria Municipiului București va acorda tot sprijinul necesar deschiderii Muzeului Holocaustului, în spiritul adevărului şi prin respectarea legilor statului român.

-EVZ: S-a sugerat în spațiul public că în acest caz ar fi vorba de antisemitism, care este părerea dumneavoastră?

- T.F: Nici vorbă. Aș dori să vă spun că am fost măritată cu evreu, am o legătură sufletescă de lungă durată cu Comunitatea Evreiască, fiica mea predă la Lauder School, că particip activ la proiectele ce vizeză refacerea Cartierului Evreiesc, am luat parte la semnarea unui acord de cooperare între Ordinul Arhitecților din Tel Aviv cu Ordinul Arhitecților din România – Filială București. De asemenea va pot spune că soacra mea a fost direct victimă a Holocaustului, născută Germaine Ben Racassa, cetătean francez, în timpul prigoanei din Paris, fratele ei a fost împușcat de nemți chiar în față ei... traumă care a marcat-o pe viaţă, sfârșind într-o clinică de psihiatrie. Deci cunosc mai bine decât mulți alţii ceea ce a însemnat Holocaustul și susțin cu toată convingerea că este necesar un astfel de muzeu, pentru cunoașterea acelor orori și în ideea că așa ceva nu trebuie să se mai întâmple

Trebuie să vă spun că am studiat, ca arhitect și profesor în domeniu de peste 45 de ani, mai ales din punct de vedere a amplasamentelor și a arhitecturii muzeele Holocaustului, cele peste 40 de muzee de acest fel. Pot spune că este cel mai dificil program de arhitectură de muzeu, căci este o problemă sensibilă care trebuie tratată cu cea mai mare seriozitate. Am considerat că nu s-a acționat profesionist și, din acestă poziție, mi-am spus părerea.

