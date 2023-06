Toate capcanele vacanței cu mașina în drum spre Grecia. De ce își caută românii parteneri de drum

Pe Facebook oamenii povestesc despre tot felul evenimente din viața lor, postează fotografii din vacanță inclusiv despre situaţii mai puţin plăcute trăite în Bulgaria sau Grecia. Şi dacă tot se apropie perioada vacanțelor, este bine să mai aflați de la internauți despre experiențele lor.

Unii își planifică vacanțele în detaliu și își iau din timp toate măsurile de precauție. Este cazul unui românce care caută parteneri de drum pentru a evita eventuale pericole, după cum a scris pe grup.

Credeam că am scăpat de timpurile negre cu barbarii din Bulgaria

Cineva care pleacă spre Grecia prin Kulata, noaptea dintre 21-22 august și dorește să ne însoțim la drum prin minunata Bulgarie?, a scris aceasta pe grupul Forum Grecia

Femeia se referă la situația bizară semnalată recent de o româncă pe drumul de întoarcere din Grecia. Potrivit imaginilor surprinse de camera de bord, mașina unor români a fost blocată de un bărbat în chiloți care s-a urcat pe capota autoturismului.

„Atenție la drumul prin Bulgaria! Pe drumul de întoarcere, la circa 20 km de Ruse. Nu am oprit și nu am deschis ușile, deși ăsta a fost primul impuls”, a scris autoarea postării, pe Forum Grecia.

În comentarii, cei mai mulți se referă la experiențele personale

„Mergeți liniștită, nu va panicați, a fost un caz izolat. Am circulat pe Bulgaria aia și ziua și noaptea și vara și iarna, prin munți, peste tot, am oprit prin parcări, prin stații peco și niciodată nu a avut nimeni treaba cu mine. Cazuri din alea se întâmplă oriunde în lume. Nu mai spun că ăla din filmare fumase otravă pentru șoareci și era în lumea lui”, a scris cineva pe forum.

Altcineva a scris: „Ați citit o știre, dar asta nu înseamnă că e o situație generală. Nu porniți la drum cu neîncredere. Am traversat de multe ori Bulgaria și am trecut relaxați, nu au fost probleme. Și polițiștii sunt înțelegători, dacă sunt drumuri închise te ajută să te descurci repede. Vacanță faină, fără stres!”

Sunt evenimente foarte rar întâlnite precum cel cu individul ăla dubios

„Eu numai noaptea am trecut prin Bulgaria și sincer dacă făcea ăla din filmulețul de la știri faza aia noaptea cred că involuntar primea cu adevărat ce își dorea”. „Și noi la fel, am plecat în Grecia sâmbătă noaptea și ne întoarcem în weekend, însă nu am avut vreodată probleme (ziua sau noaptea)”.

„Să știți că eu am pățit în România la Giurgiu asta. Așa că se poate întâmpla oriunde, dar din fericire, sunt cazuri izolate. În 17 ani de Grecia, multe drumuri pe an, 99% noaptea, n-am pățit niciodată!”

„O singură dată mi s-a întâmplat în Bulgaria, 4 bombardieri bulgari, beți morți, inclusiv șoferul, ne-au înjurat, au aruncat cu vin în mașina mea, cu paharele de plastic, mergeam în coloana, în paralel, 2 benzi, 10 km/h. Probabil îi rupeam pe toți pe genunchi dacă aș fi coborât la ei, un brânci și cădeau din picioare, însă dacă aveau pistol? Mi-a fost frică de asta, cu 2 copii în mașină, am preferat să dau ignore și s-au potolit în cele din urmă”, a mai relatat cineva pe Facebook.