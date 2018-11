TOADER: „Președintele nu are niciun drept de apreciere asupra modului în care este numit Guvernul”

Tudorel Toader a declarat referitor la miniștrii refuzați de președintele Klaus Iohannis, că doar premierul poate decide revocarea unui ministru, șeful statului neavând niciun cuvânt de spus.





Potrivit deciziei Curții Constituționale din 2008, președintele poate să refuze o singură dată numirea într-o funcție de ministru. Esența legii, spune Toader, se află la articolul 85 din Constituție, care are trei alineate, respectiv o ipoteză în care postul de ministru este vacant, o altă ipoteză când postul de ministru este ocupat și primul-ministru dorește o remaniere parțială și o a treia ipoteză e când remanierea, datorită schimbării configurației politice, trece prin Parlament sau la început, când se numește Guvernul.

„Modul în care Guvernul este numit, prin programul de guvernare și componența Executivului, președintele nu are niciun drept de apreciere. Atunci președintele execută hotărârea Parlamentului. Rămân celelalte două ipoteze. Când postul de ministru este vacant sau când este ocupat. În baza deciziei Curții Constitționale din 2008, președintele poate să respingă propunerea de numire o singură dată și atunci să facem distincție între ipoteza revocării, eliberării postului de ipoteza desemnării, ocupării postului. În baza deciziei Curții Constituționale, președintele poate respinge o singură dată, repet, numai la numire, la desemnare. Președintele nu are nu are nicio competență cu privire la eliberarea, vacantarea postului la cererea primului-ministru pentru că Guvernul nu este la Președinție, Guvernul nu este al președintelui. (...) Prin urmare, în momentul în care vorbim de un post vacant, nu există această discuție, că președintele n-ar avea la ce să se opună, că el e vacant. Când vorbim de un post care este ocupat, premierul propune vacantarea și numirea altui ministru, președintele nu are nicio competență asupra revocării, aici e o competență exclusivă, deplină a primului-ministru”, a declarat Tudorel Toader.

Un ministru refuzat de președinte pentru un anumit minister poate fi propus pentru a ocupa alt portofoliu, a mai spus Toader.

„Răspunsul este „da”, categoric, pentru că poți să nu fii compatibil cu un domeniu, specialist într-un domeniu, dar poți să fii bun manager, bun ordonator de credite pentru un alt domeniu. Președintele nu poate refuza cuiva vocația de a deveni ministru. (...) Prin urmare, eu am exprimat în CEx punctul de vedere bazat pe articolul 85 din Constituție, bazat pe decizia CCR din 2008, bazat pe literatura relevantă de specialitate care promovează aceeași soluție, concret că da, doamna ministru Olguța Vasilescu poate fi propusă pentru a prelua ministerul Dezvoltării. Poate fi propusă pentru că e un alt portofoliu”, a declarat Toader, potrivit Mediafax.

