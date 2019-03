Toader rămâne fără Ministerul Justiţiei? Zarurile sunt aruncate, a început numărătoarea inversă. Breaking news

Miercuri, Biroul Permanent al Camerei a decis ca votul pe moţiunea simplă prin care Opoziţia cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, să fie dat în plenul de miercuri, 20 martie. Moțiunea simplă împotriva lui Tudorel trebuie să fie votată de săptămâna trecută dar PSD nu a asigurat cvorum, iar Plenul a fost suspendat.





Moţiunea simplă iniţiată de PNL şi USR va fi votată în plenul Camerei Deputaţilor din 20 martie, zi în care va fi votată şi cea prin care Opoziţia cere demiterea ministrului Eugen Teodorovici.

De asemenea, social-democraţii i-au reproşat ministrului Justiţiei faptul că nu a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă în privinţa Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, aşa cum s-a hotărât în CEx al PSD.

În dezbaterea din Plen, Florin Iordache l-a întrebat pe Tudorel Toader când o să adopte o OUG pentru punerea în acord a articolelor declarate neconstituţionale de CCR în Codul Penal şi din cel de Procedură Penală, aşa cum s-a stabilit în CEx-urile PSD, şi i-a cerut explicaţii în privinţa transformării Secţiei de anchetare a magistraţilor în direcţie, scrie Cotidianul.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi că nu şi-a schimbat părerea despre Tudorel Toader, spunând că „dacă îi deranjează pe aşa de mulţi probabil că face şi ceva bine. Ministrul nu poate să mulţumească pe toată lumea”.

Întrebat dacă ministrul Justiţiei ar trebui să vină şi să vă prezinte OUG din Justiţie solicitate de social-democraţi, liderul ALDE a spus că aceste acte normative au fost asumate şi de Toader.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea politică pe care o conduce va vota moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Justiției.

„Ne-am trezit cu Ordonanța 7 care, de fapt, întoarce tot ce am făcut un an și jumătate. Și Timmermans și oricine care se uită la această ordonanță de urgență poate să spună, totuși, ce se întâmplă, ce s-a schimbat în câteva zile, în câteva săptămâni? Trebuie să explicați rațional. Eu nu am văzut o explicație rațională, mai ales că apoi a venit o altă ordonanță de urgență, prin care s-a pus aproape totul la loc în faza de dinaintea aprobării Ordonanței 7”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a afirmat că „există, se vede, o oarecare grabă, nesiguranță în gândire, care nu are o susținere argumentată, rațională în această zona”.

