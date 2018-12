Toader, ATACAT din PSD. „Trebuie să ÎȘI ASUME”

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu susține că Tudorel Toader trebuia să își asume de mult timp elaborarea unei ordonante de amnistie si gratiere.





Cătălin Rădulescu, deputat PSD, spune că responsabili pentru amanare sunt „desteptii partidului” din care face parte si ministrul Justitiei.

„Nu-mi place termenul in care discutam subiectul asta si anume ca trebuie data pentru cineva. Spunând in media prostia asta tot poporul asta va crede ca o lege, o OUG se da pentru cineva. Legile, ordonantele, se fac pentru cetatenii Romaniei. Ca beneficiaza x sau y e alta problema. (..) In orice tara civilizata era data amnistia si gratierea in secunda doi.

Noi tot amanam, nu stiu de ce, intrebati badalaii de la noi. Nu poti sa amani un lucru care trebuia facut de un an de zile. Domnul Tudorel Toader trebuia sa isi asume OUG asta de mult timp, ca e ministrul justitiei. Nu cred Liviu Dragnea este responsabil, cred ca desteptii partidului meu si domnul Tudorel Toader”, a declarat Catalin Radulescu la Digi24.

